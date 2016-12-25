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  3. 1 aylık yağmur 6 saatte yağdı!
1 aylık yağmur 6 saatte yağdı!

1 aylık yağmur 6 saatte yağdı!

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Girne’de bu akşam meydana gelen su baskınlarının, kısa sürede düşen şiddetli yağış nedeniyle oluştuğunu söyledi.

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Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Girne’de bu akşam meydana gelen su baskınlarının, kısa sürede düşen şiddetli yağış nedeniyle oluştuğunu söyledi.

Raif İlker Buran BRT’ye yaptığı açıklamada, bugün akşam üzeri saat 17.00’den 22:30’a kadar bölgeye düşen yağış miktarının 105 kilogram olduğunu açıkladı.

Buran, 1 aylık yağışın, Girne’ye 5-6 saatte düştüğünü belirterek, şehrin alt yapısının bu şekildeki bir yağışı kaldırmasının imkansız olduğunu belirtti.

Buran, söz konusu şiddetli yağışın yarın öğleye kadar devam edeceğini de ifade etti.

Raif İlker Buran, Batı bölgeleri ile Dipkarpaz’da da yoğun bulutların biriktiğini ve bu bölgelerde de yağış beklediklerini söyledi.

Buran, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini kaydetti.

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