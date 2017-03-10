“1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı” düzenleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 16-17 Mart tarihlerinde “1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı” düzenliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre iki gün sürecek çalıştay, 16 Mart Perşembe günü Girne Vuni Palace Hotel’de saat 10.00’da başlayacak.

Çalıştayın belirlenen amacına ulaşması adına eylem planında 5 temel hedef belirlendiği ve tartışmaların beş başlık çerçevesinde yuvarlak masalarda yapılacağı ifade edildi.

Başlıklar arasında; kadına yönelik ve ev içi şiddet konularında mevcut yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi, uygulama ve yasalar arasındaki aksaklıkların giderilmesi için yeni düzenlemelerin yapılması, kadına yönelik ve ev içi şiddet ile toplumsal cinsiyet eşitliği konularında toplumsal farkındalığın sağlanması, şiddete uğrayan ya da risk altındaki kadına yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması bulunuyor.

Çalıştayda, kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmetlerin etkin sunulması amacıyla kurum/kuruluş ve ilgili sektörler arası işbirliğinin sağlanması ve politika geliştirilmesi ile şiddete maruz kalan kadının toplumsal yaşamdaki rehabilitasyon süreci de değerlendirilecek.

ÇALIŞTAY PROGRAMI

1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı” programı şöyle:

“16 Mart Perşembe:

10.00 - Açılış Konuşmaları

11.00- Kahve Arası

11.45-Çalıştayın ana konusu ile ilgili deneyimlerin paylaşılması

12.30- Soru-Cevap

13.00-Ara

14.00- I. Oturum

15.30-Kahve arası

15.45-II. Oturum

17.00-1.Günün kapanışı

17 Mart Cuma

10.00- III. Oturum

11.30-Kahve arası

11.45-IV. Oturum

13.00- Ara

14.00- Masa başlıklarının değerlendirme sonuçlarının sunumu

15.30- Kahve arası

15.45-Kapanış konuşması

17.00-Katılımcı sertifikalarının dağıtılması ve çalıştayın kapanışı”