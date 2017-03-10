“1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı” düzenleniyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 16-17 Mart tarihlerinde “1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı” düzenliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 16-17 Mart tarihlerinde “1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı” düzenliyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre iki gün sürecek çalıştay, 16 Mart Perşembe günü Girne Vuni Palace Hotel’de saat 10.00’da başlayacak.
Çalıştayın belirlenen amacına ulaşması adına eylem planında 5 temel hedef belirlendiği ve tartışmaların beş başlık çerçevesinde yuvarlak masalarda yapılacağı ifade edildi.
Başlıklar arasında; kadına yönelik ve ev içi şiddet konularında mevcut yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi, uygulama ve yasalar arasındaki aksaklıkların giderilmesi için yeni düzenlemelerin yapılması, kadına yönelik ve ev içi şiddet ile toplumsal cinsiyet eşitliği konularında toplumsal farkındalığın sağlanması, şiddete uğrayan ya da risk altındaki kadına yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması bulunuyor.
Çalıştayda, kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmetlerin etkin sunulması amacıyla kurum/kuruluş ve ilgili sektörler arası işbirliğinin sağlanması ve politika geliştirilmesi ile şiddete maruz kalan kadının toplumsal yaşamdaki rehabilitasyon süreci de değerlendirilecek.
ÇALIŞTAY PROGRAMI
1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı” programı şöyle:
“16 Mart Perşembe:
10.00 - Açılış Konuşmaları
11.00- Kahve Arası
11.45-Çalıştayın ana konusu ile ilgili deneyimlerin paylaşılması
12.30- Soru-Cevap
13.00-Ara
14.00- I. Oturum
15.30-Kahve arası
15.45-II. Oturum
17.00-1.Günün kapanışı
17 Mart Cuma
10.00- III. Oturum
11.30-Kahve arası
11.45-IV. Oturum
13.00- Ara
14.00- Masa başlıklarının değerlendirme sonuçlarının sunumu
15.30- Kahve arası
15.45-Kapanış konuşması
17.00-Katılımcı sertifikalarının dağıtılması ve çalıştayın kapanışı”
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