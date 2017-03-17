1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı tamamlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 16-17 Mart tarihlerinde Vuni Palas Otel’de düzenlenen ve oluşturulması hedeflenen Ulusal Eylem Planı’nın ön hazırlığı olarak nitelendirilen "1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı", özet sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erdi.

Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinden alanında uzman temsilcilerin katıldığı çalıştayda, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusu : " Yasal Düzenlemeler", "Farkındalık", "Koruyucu ve Önleyici Önlemler", " Kurumlararası İşbirliği" ve " Rehabilitasyon " olmak üzere 5 farklı başlıkta 4 oturum şeklinde ele alındı.

Her masada bir başlığın görüşüldüğü çalıştayda, katılımcılar şiddetin tanımı, şiddetin hangi boyutta olduğu, KKTC’de şiddete uğrayan kadınlara sunulan koruyucu ve önleyici hizmetlerin ne olduğu, şiddetin ortadan kaldırılması için alınacak önlemler ile rehabilitasyon hizmetlerinin ne olması gerektiği sorularına yanıtlar aradı.

“SÜREÇ HENÜZ TAMAMLANMADI”

Özet sonuç bildirgesi açıklanan çalıştayın geriye kalan tüm raporları, masa kayıtları gözden geçirilip konuyla ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından detaylı bir sonuç bildirgesi ile açıklanacak.

Hazırlanan sonuç bildirgesi açıklanmadan önce tüm paydaşların bilgisine getirilmesi planlanıyor.

ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ, ULUSAL EYLEM PLANININ TEMELİNİ TEŞKİL EDECEK

Oluşturulacak Geniş Kapsamlı Sonuç Bildirgesinin, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Ulusal Eylem Planı’nın temelini teşkil etmesi hedefleniyor.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI

Kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı , 2017-2020 yıllarını kapsayacak şekilde olacak.

Tüm paydaşlar sürece dahil edilecek.

SANER: “BÜTÜNSEL BİR MÜCADELENİN İLK ADIMI OLARAK GÖRÜYORUM”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, çalıştayı; kadına yönelik şiddeti önleme ve bununla mücadele etme adına, ilgili tüm tedbirleri kapsayacak politikaların geliştirilmesi için bütünsel bir mücadelenin ilk adımı olarak gördüğünü ifade etti.

Saner, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bundan sonra bizim işimiz artık dünden daha zordur. Çünkü bir adım attık, şimdi bu adım atıldığı için burada oturan herkes, ülkede bizi izleyen herkes bu adımların takipçisi olacaktır.

Ayağa kalkmak için uğraşan her kadına biz destek olacağız ve biz bakanlık olarak buradan bir kez daha bunun sözünü veriyoruz. Yeter ki ayağa kalkmak için ne kadar düştüklerinin hiçbir önemi olmadığının kendileri tarafından tespit edilip kabullenilip, bunun için mücadele etmeye kararlı olsunlar.

Milletvekili arkadaşlarla Meclis’te yapacağımız çalışmalar olsun, 2017-2020 arasında uygulanacak ulusal eylem planı olsun, biz bakanlık olarak buna da açığız, bunu da bir plan haline getirip sizlerle birlikte paylaşacağız. Bunun yanında 5 konu başlığımız vardı; farkındalık, yasal düzenlemeler yapmak, önleyici programlar düzenlemek bunlar için de üzerimize ne düşüyorsa onları yapmak için elimizden gelen her türlü imkanı seferber edeceğiz.

“HEDEF; KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDA KARARLI ADIMLAR ATMA”

Tek hedefimiz vardır, kadına yönelik şiddet konusunda kararlı adımlar atmak.Yaptığımız temaslarda Çalıştaya katılan herkesin mutlu olduğunu gördük. Bu da bizi Bakanlık olarak oldukça mutlu etti. Şimdi bu mutluluğun daha iyi olması için kararlı adımlar atmamız gerekir. Özet sonuç bildirgesi okunmuş olsa da ayrıntıları henüz görmedim.

Ekip olarak değerlendirdikten sonra atacağımız adımları sizlerle paylaşarak bu yolu hep birlikte yürüme inanç ve kararlılığında olduğumuzu söylemek istiyorum.

Dün ve bugün, katılıp destek veren herkese tek tek teşekkür ediyorum. Katkılarınızın çok önemli olduğunu ve etrafımızdan çok önemsendiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum.İyi ki varsınız diyorum ve ülkenin kadınının geleceğinin bizim kadınlarımızın fikirleriyle şekillendirmek de bize bir mihenk oluşturacaktır diyorum.

Çalıştaya katılan ve güzel sonuçlar çıkmasına katkı koyan herkese teşekkür ederim."