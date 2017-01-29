1 kişi öldü 1 kişi yaralı

Gamze Pir Baykur

Mağusa-Karpaz anayolunda dün gece geç saatlerde meydana gelen feci trafik kazasında yol kenarında yürüyen 45 yaşındaki Tahir Ören hayatını kaybederken, yine yol kenarında yürüyen 40 yaşındaki İbrahim Aytekin ağır yaralandı. Yol kenarında yürüyen Tahir Ören ile İbrahim Aytekin’e kullanımındaki MH 717 plakalı araç ile çarpan araç sürücüsü 32 yaşındaki Sıtkı Göçer ise tutuklandı. Kullanımındaki MH 717 plakalı araç ile Tahir Ören’e çarparak ölümüne, İbrahim Aytekin’in ise ağır yaralanmasına neden olan zanlı Göçer, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Kazada ağır yaralanan İbrahim Aytekin’in ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı ve hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

65 km hızı aşkın bir hızla seyrediyordu..

Meselenin tahkikat sorumlusu Müfettiş Muavini Derviş Çimer, 28 Ocak tarihinde saat 01:40’da, Mağusa – Karpaz anayolu 16- 17. km.’leri arasında, Orkhids Hotel önlerinde zanlı Sıtkı Göçer’in yönetimindeki MH 717 plakalı van araç ile Mağusa istikametinden Karpaz istikametine doğru 65 km sürat tahdidi bulunan yolda 65 kilometreyi aşkın bir hızla seyrederken dikkatsizliği ve ihamalkarlığı sonucunda o esnada aynı istikamete doğru yol kenarında atık asfalt içerisinde yaya olarak yürümekte olan İbrahim Aytekin ile Tahir Ören’e çarptığını açıkladı. Kaza sonucunda Tahir Ören’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirten Çimer, İbrahim Aytekin’in ise ağır yaralandığını açıkladı. Çimer, kazada ağır yaralanan İbrahim Aytekin’in Mağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiğini ve yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirterek, Aytekin’in hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Çimer, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Avukat Dede: 61 km hızla seyrediyordu

Zanlı Sıtkı Göçer’in avukatı Alper Dede, tutukluluk süresine itiraz etmezken, bazı iddialarda bulundu. Avukat Dede, olay yerinin zifiri karanlık olduğunu iddia ederken, Müfettiş Muavini Derviş Çimer ise olay yerinde otelin tabelasının ışıklandırıldığını ve yolu aydınlattığını ancak sokak lambalarının olmadığını söyledi. Avukat Dede yine hayatını kaybeden Tahir Ören ile ağır yaralanan İbrahim Aytekin’in asfalt yol içerisinde yürüdüğünü iddia etti. Müfettiş Muavini Derviş Çimer ise, sürtünme izleri olduğunu ve atık asfalt yol içerisinde 28 metre sürüklenme izlerinin olduğunu belirtti. Avukat Dede’nin, bilgisayar kayıtlarından alınan verilere göre zanlı Göçer’in saat 01:39’da 61 km hızla gittiğinin açık olduğu yönüneki iddiasına cevap veren Müfettiş Muavini Çimer, zanlının kullandığı aracın olay yerinden 59 metre ileride durduğunu açıkladı.

3 gün tutuklu kalacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Sıtkı Göçer’in tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.