1 yılda 480 dönüm orman yandı

Duygu Alan

Havaların ısınması ile birlikte toprak da kurumaya başladı, yangın riski arttı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın katkıları ile Orman Dairesi 2016 yılı itibari ile 11 bölgede toplamda 461 bin 41 fidan dikerken ihmal ve dikkatsizlik, trafo arızası ve kaza sonucu geçtiğimiz yıl KKTC genelinde toplamda 38 kez yangın çıktı.

38 yangının 24’ü özel arazide, 14 yangın orman arazisinde meydana geldi.

Çıkan yangınlarda 345 dönüm (46 hektar) özel arazi, 111 dönüm (14.8 hektar) orman arazisi yandı, binlerce ağaç kül oldu.

Orman Dairesi’nin 2016 yılı verilerine göre, ülkede genelinde meydana gelen yangınların çoğu ihmal ve dikkatsizlik sonucu yaşandı. Orman Dairesi’nden yapılan açıklamada, çıkan yangınların daha çok yaz aylarında yaşandığı belirtildi.

461 bin 41 fidan dikildi

Orman Dairesi Ağaçlandırma Şube Amiri Can Conkbayır, Orman Dairesi tarafından 2016 yılında 11 bölgeye toplamda 461 bin 41 fidan dikildiğini söyledi.

Orman Dairesi Ağaçlandırma Şube Amirliğinden alınan bilgiye göre, 461 bin 41 fidanın 220 bini Tınaz Dağ doğu ve Tınaz Dağ batı bölgesine (Gaziler köyü-askeri bölge), 40 bin, Haspolat bölgesinde (Ercan Havaalanı’nın batısında-askeri alanda), 3 bin 300’ü Geçitköy Baraj bölgesinde, 35 bini Alayköy sınır bölgesinde (mandıra bölgesinin kuzeyinde), 67 bin 687’si Kırklar bölgesinde (Ercan Havaalanı’nın Güney Batı tarafı), 4 bin 656’sı Dikmen bölgesinde (anı ormanı), 3 bin 386’sı Çanakkale Gölet sahasında, 7 bin 512’si Serhatköy’de ve Taşkent’te (anı ormanları), 52 bini Balalan bölgesinde, 6 bin 500’ü Taşkent’te (pilot sahada-teras dikimi) dikilirken Lefkoşa bölgesinde ise (çevre yolunda) toplamda 21 bin fidan dikildi.

Orman Dairesi vatandaşları uyardı

Orman Dairesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Altay Fırat, KKTC’nin yangın olaylarına karşı çok hassas bir coğrafyada bulunduğuna işaret ederek, vatandaşları yangın olaylarına sebebiyet verecek davranışlardan uzak durması konusunda uyardı.

Doğaya atılan cam maddeler söndürülmemiş bir sigara izmariti, söndürülmemiş mangal ateşinin yanı sıra içi su dolu bir pet şişenin dahi yangına sebebiyet vereceğini kaydeden Fırat, istatistiklere bakıldığında ülke genelinde meydana gelen yangınların büyük bir bölümünün insan hatası sonucu yaşandığının söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Altay Fırat, istatistiklere göre, ülke genelinde çıkan yangın olaylarının daha çok yaz aylarında yaşandığı da söyleyerek, yangın olaylarına sebebiyet verecek davranışlar konusunda vatandaşların bu aylarda daha da dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Fırat: AB standartlarına ulaşmak üzereyiz

Orman Dairesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Altay Fırat, AB standartlarına göre, bir ülkede toplam alanın yüzde 30’unun ormanlık alan olması gerektiğini belirterek KKTC’de toplam alanın 3 bin 555 kilometrekare olduğunu, bu alanın yüzde 23’ünün ormanlık alan olduğunu kaydetti.

Avrupa standartlarına ulaşabilmek için yüzde 7’lik bir ormanlık alanına daha sahip olmak gerektiğini ifade eden Fırat, Orman Dairesi’nin bu yöndeki çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Altay Fırat, 1974’ten bugüne KKTC’de ormanlık alanın yüzde 10’dan yüzde 23’e çıkarıldığını söyleyerek “Bu veri de Orman Dairesi’nin süreç içerisinde yolunda olduğunu gösterir” dedi.

Fırat, amaçlananın sürdürülebilir ormancılık olduğunu Orman Dairesi’nin bakanlığın da katkıları ile bu hedefte istikrarla yürüdüğünü ifade etti.

“Ormanı sevgi korur”

Yrd. Doç. Dr. Altay Fırat, tehlikelerin tümünün fiziki ve beşeri kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, vatandaşları yangın olaylarına sebebiyet verecek davranışlardan uzak durması konusunda uyardı.

Fırat KKTC’de özel arazi ve orman arazilerinde meydana gelen yangınların daha çok ihmal ve dikkatsizlik sonucu yaşandığını söyledi.

Fırat, “Tüm tehlikeler fiziki ve beşeri kaynaklıdır. Fiziki; doğaya atılan cam şişelerin güneşin etkisi ile yangın meydana gelmesi, kasırgalar vs. beşeri ise inanların bilerek veya bilmeyerek çıkardığı yangınlardır. Doğaya atılan cam maddeler, söndürülmemiş bir sigara izmariti, söndürülmemiş mangal ateşinin yanı sıra içi su dolu bir pet şişe dahi yangına sebebiyet verebilir” dedi.

“Çam kese mücadelesinde başarı yüzde 97”

Orman Dairesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Altay Fırat, Çam kese böceğinin (Thaumetopea pityocampa), kurak ve sıcak ülkelerde daha sık görülen bir hastalık türü olduğunu belirterek bu hastalıkla mücadele edilmemesi halinde çam keselerin ağaçları zayıflatacağını ve Kabuk böceklerinin üremesine yol açılacağını kaydetti. Kabuk böceklerinin ise ağacın kurumasına neden olduğunu ve süratle yayılan bir hastalık türü olduğunu söyleyen Fırat, Kabuk böceklerinin ürememesi için Çam kese ile mücadelenin şart olduğunu kaydetti.

Altay Fırat, KKTC’de Aralık ayında başlatılan çam kese böceği ile mücadelede yüzde 97’lik bir başarı sağlandığını ifade etti.