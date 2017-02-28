10 numara Beşiktaş

Beşiktaş 22 hafta sonunda 50 puana yükseldi. Galatasaray 40 puanda kaldı. Beşiktaş'ın en yakın takipçisi Başakşehir'in 46, dördüncü Fenerbahçe'nin de 38 puanı var.

12. dakikada Galatasaray'dan Yasin, Atınç ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım devam dedi, sarı kırmızılı futbolcular bu karara itiraz etti. Galatasaray'ın biraz daha üstün göründüğü ilk yarıda iki takım da kontrollü futbolu tercih etti. Çok atak yaşanmadı, kaleyi tutan ilk şut 31'de Lukas Podolski ile geldi. İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarı golle başladı. Talisca sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Genç futbolcunun vuruşu baraja da çarpıp kaleci Muslera'yı kontrpiyede bıraktı ve top ağlarla buluştu. Maç da bu golle sona erdi.

Futbolcular, seremoniye 15 Temmuz şehitlerinin çocuklarıyla çıktı. Muslera da Süper Lig kariyerindeki 188. lig maçına çıktı ve 27 yıldır Zoran Simovic'e ait olan, "Galatasaray formasıyla en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncu." rekorunu egale etti.

Galatasaray derbi galibiyeti unuttu

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a yenilerek derbi maçlardaki galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı biri TFF Süper Kupa'da, 7'si ise Süper Lig'de olmak üzere son 8 maçını kazanamayarak kötü bir seriye imza atmış oldu.

Galatasaray, bu 8 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonu Süper Lig 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etmişti.

Siyah-beyazlı ekibi, 24 Mayıs 2015 tarihinde oynanan maçta Türk Telekom Arena'da 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.

Şampiyon gibi karşılandı

Beşiktaş'ın derbi maçında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek aradaki puan farkını 10'a çıkartmasının ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar Ümraniye'ye akın etti. Yaklaşık 500 kadar taraftar tazahüratlar ve meşaleler ile takım otobüsünü büyük bir coşku ile karşıladı. Uzun süre tesislere girmekte zorlanan takım otobüsünde Şenol Güneş ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan Beşiktaşlı taraftarlar Atiba'ya üçlü çektirdi.

Galatasaray'ın kadrosunda değişiklikler dikkati çekti. Igor Tudor, ligde son oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Hırvat teknik adam, Çaykur Rizespor maçının başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Martin Linnes, Garry Rodrigues, Josue Pesqueira ve Sabri Sarıoğlu'nu bu kez tercih etmezken, yerlerine Lionel Carole, Bruma, Sneijder ve Hakan Balta'ya görev verdi.

Sneijder, Hakan Balta ve Carole sakatlıklarının düzelmesinin ardından yeniden kadroya dönerken, disiplinsiz hareketleri gerekçesiyle Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmayan Bruma da tekrar şans buldu. Rodrigues, Sabri ve Josue yedek soyunurken, Linnes ise maç kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'in ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Igor Tudor, ilk kez taraftarı önüne çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin başındaki ilk müsabakasına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan Tudor, Türk Telekom Arena'daki siftahını ise Beşiktaş derbisiyle yaptı. Tudor, Beşiktaş'a karşı 3 haftada ikinci kez görev yaptı. Ligin 20. haftasında Kardemir Karabükspor'un başında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Tudor, ardından Galatasaray'la anlaşırken, 22. haftada bu kez sarı-kırmızılı ekiple Beşiktaş'ı ağırladı.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, ligde görev verdiği ideal 11'ini zorlu müsabakada sahaya sürdü.

Son maçlarda cezalı ve sakat oyunculardan dolayı farklı isimleri oynatmak zorunda kalan Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynanan rövanş maçında dinlendirdiği bazı oyuncuları derbi maçta görevlendirdi. Hapoel Beer-Sheva ile yapılan ikinci maçta forma giymeyen Atiba Hutchinson, diğer lig karşılaşmalarında olduğu gibi savunmanın önünde oynadı. İsrail temsilcisi karşısında yedek başlayıp sonradan oyuna dahil olan Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun da derbi maçta ilk 11'de yer aldı.

Atiba Hutchinson gibi Hapoel Beer-Sheva maçında oynamayan Gökhan Gönül de savunmanın sağındaki görevine döndü.

Atınç yine ilk 11'de

Şenol Güneş, savunmanın göbeğini son maçlarda olduğu gibi Marcelo Guedes ve Atınç Nukan'dan oluşturdu.

Dusko Tosic'in cezası ve Matej Mitrovic'in de sakatlığında Atınç, Galatasaray derbisinde de oynama fırsatı buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca ve Ryan Babel ilk 11'de görev yaptı. Sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi maçında kadroda yer almayan Adriano Correia da takımdaki yerini alabildi.

Beşiktaşlı taraftarlar ilk kez Türk Telekom Arena'da

Siyah-beyazlı taraftarlar, Türk Telekom Arena'da ilk kez takımlarını destekleme fırsatı buldu.

Galatasaray'ın eski stadı Ali Sami Yen'deki birçok maçta takımlarının yanında olan Beşiktaşlı taraftarlar, deplasman yasağı nedeniyle bugüne kadar Türk Telekom Arena'ya gelememişti. Siyah-beyazlılar, sezon başında deplasman yasağının kalkmasıyla zorlu derbi maçında takımlarına destek verme fırsatı yakaladı.

Kaynak: Al Jazeera