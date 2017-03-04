10 yaşından büyük çocuklara zorunlu askerlik

Suriye'de YPG'nin zorunlu askerlik uygulamasına karşı tepki gösteren yerel halk ayaklandı.

Suriye'de kan kaybeden PYD/YPG, Kobani, Tel Abyad ve Rojava'da 10 ve 30 yaş arasındaki kişilere uyguladığı zorunlu askerlik üzerine yerel halk ayaklandı. Örgütün üst düzey yetkilileri ayaklanmaya karşı Kobani'de bir araya geldi. İstihbarat birimlerinden elde edilen bilgiye göre, PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG, IŞİD'e karşı savaşan güçlerini eğitmek için uyguladıkları zorunlu askerlik için yerel halk ayaklanarak tepki gösterdi. Halka karşı uygulayacakları strateji için örgütün üst düzey yetkilileri bir araya gelerek değerlendirme yaptığı öğrenildi.

“Eli silah tutan çocukları zorla alıyorlar”

Zorunlu askerlik için örgüt üyeleri ev ev dolaşarak 10 yaşından büyük çocukları ve 30'lu yaşlara kadar olan gençleri zorunlu askerlik için kayıt altına alıyor. Çocuklarını eğitime göndermek istemeyen ailelere şiddet uygulanırken, kayıt altına alınan çocuk ve gençler zorla eğitime götürülüyor. Eğitimler sonrasında silah kullanma, kendini savunma ve karşılık verme alanlarında örgütün uyguladığı sınavlarda yeterlilik gösteren askerler IŞİD ile mücadele için savaşan gruplar arasına dahil ediliyor. Bölgede yaşanan gelişmeler verilen ağır kayıplar ve bünyesinde savaşmak için asker bulamayan PYD/YPG askerlik eğitimini 6 aydan 9 aya çıkarttı. Çatışmalarda ağır kayıpların verilmesinden kaynaklandığı için askerlik süresinin uzatıldığı belirtildi.

"Yerli halk artık çocuklarını ölüme göndermeyeceklerini söyledi"

Çocuklarının örgüt tarafından zorunlu askerliğe tabi tutulmasına tepki gösteren yerli halk 01 Mart 2017'de ayaklanarak çocuklarını almak için gelen örgüt üyelerine teslim etmediler. Protestolar sonrası örgüt üyeleri alandan ayrılırken, PYD'nin üst düzey yetkilileri Kobani'de bir araya geldi. Yerel halka karşı nasıl bir strateji uygulayacaklarına yönelik görüşmeler devam ederken, yerli halk artık çocuklarını ölüme göndermeyeceklerini söyleyerek tepkilerinin giderek büyüyeceklerini dile getirdiler.