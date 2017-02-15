100 ton su çaldı
Kuruova’da, A.P.’nin (E-39), Yenierenköy Belediyesi tarafından sökülerek mühürlenen su hattı üzerindeki mührü sökerek, 21 Nisan 2016 ile 14 Şubat 2017 tarihleri arasında yaklaşık 100 ton su çaldığı tespit edildi.
A+A-
Kuruova’da, A.P.’nin (E-39), Yenierenköy Belediyesi tarafından sökülerek mühürlenen su hattı üzerindeki mührü sökerek, 21 Nisan 2016 ile 14 Şubat 2017 tarihleri arasında yaklaşık 100 ton su çaldığı tespit edildi.
Polis bültenine göre bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.