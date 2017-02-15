Lefkoşa13 °C
  • UptownPark
  • Telefonu satmadan önce ne yapmalı?
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
  • Diyetisyenler sağlık için "makarna" yiyin dedi
  • Hapşırırken bunu sakın yapmayın
  • Tek bir kuralla kilo vermek mümkün!
  • Ağrı kesiciler ağrıyı kesiyor ama...
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 100 ton su çaldı
100 ton su çaldı

100 ton su çaldı

Kuruova’da, A.P.’nin (E-39), Yenierenköy Belediyesi tarafından sökülerek mühürlenen su hattı üzerindeki mührü sökerek, 21 Nisan 2016 ile 14 Şubat 2017 tarihleri arasında yaklaşık 100 ton su çaldığı tespit edildi.

A+A-

Kuruova’da, A.P.’nin (E-39), Yenierenköy Belediyesi tarafından sökülerek mühürlenen su hattı üzerindeki mührü sökerek, 21 Nisan 2016 ile 14 Şubat 2017 tarihleri arasında yaklaşık 100 ton su çaldığı tespit edildi.

Polis bültenine göre bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.