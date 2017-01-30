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  3. 108 adet iPhone ile Jenga oynadı!

108 adet iPhone ile Jenga oynadı!

Ünlü YouTuber Unbox Therapy, tam 108 adet iPhone ile Jenga inşaa etti. İşte dünyanın en pahalı Jenga kulesi!

Çektiği sıra dışı videolar ile bilinen ünlü YouTuber Unbox Therapy, geçtiğimiz günlerde ilginç projelerine bir yenisini daha ekledi. Unbox Therapy şimdi de tam 108 adet iPhone SE kullanarak Jenga kulesi inşaa etti. Unbox Therapy kuleyi inşaa etmekle yetinmeyip, arkadaşı ile iPhone SE'lerden oluşan Jenga'yı sonu yıkım ile gerçekleşeceğini bile bile oynadı.

Toplam maliyeti 43.092 dolar olan iPhone SE'den oluşan Jenga kulesi, böylelikle dünyanın en pahalı Jenga kulesi unvanını sahip oldu. 

Unbox Therapy ve dbrand işbirliği ile yürütülen bu reklam kampanyasında, Jenga kulesinde kullanılan 108 iPhone SE, çekiliş ile hediye edilecek.

iPhone SE çekilişine katılmak için Unbox Therapy ve dbrand'in Instagram hesaplarını takip etmeniz gerekiyor. Eğer çekilişte iPhone SE kazanırsanız, dbrand'in Türkiye'ye de gönderim yaptığı için iPhone SE'nin elinize ulaşacağını belirtelim.

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