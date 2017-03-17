11 bin 500 yatak bekliyor

KKTC’de “yatırım amaçlı otel arazisi” alan az sayıda şirket otelini tamamladı. Özellikle Bafra Bölgesi’nde izni alan, “hakkını satış için” çaba harcıyor. Yatak sayısı tıkandı, yeni yatırım şart

BAFRA DURDU

13 parselin ayrıldığı ve “Alanya modeli” düşünülen Bafra bölgesinde, sadece Kaya Artemis zamanında yatırımını tamamladı. Nuh’un Gemisi az bir gecikmeyle hizmete girdi, diğer parsellerde ise ya yarım inşaat var, ya da çivi çakılmadı

YATIRIMCI BEKLİYOR

Bafra Bölgesi’nde yeni yatırımcıların devreye girmesi ile birlikte inşaatlaşma hızlandı. “Çivi çakmayan” yatırımcılar ise, “uzatma” ile yatırım parsellerini ellerinde tutmaya devam ediyor. 11 bin 500 yatak kapasitelik bir alan atıl duruyor

BAKANLIK YAZI YAZDI

Havadis’in, Turizm Bakanlığı çevrelerinden derlediği bilgilere göre, bakanlık, elinde yatırım izni bulunan tamamı Türkiye merkezli şirketlere yazı yazdı. Turizm bakanlığı, “yatırım olmaması halinde” izinlerin iptal edeceğini bildirdi. Ancak iptallerin hangi şartlarda olacağı muamma

RAHATSIZLIK SÜRÜYOR

Turizm alanlarının “ihalesiz” verilmesi yanında, “torpile dayalı sistemle” arazi alanların, yatırım yapmaması, izinlerinin uzatılması, buna rağmen temel dahi atılmaması turizm çevrelerinde rahatsız yaratıyor. KKTC iş dünyası da “yatırım alanlarının bu yolla kısıtlanmasından” rahatsız