11 yerli ürünün 10'u; 33 ithal ürünün 31'i temiz

Tarım Dairesi’nin yerli ve ithal meyve ve sebzelerde yaptırdığı pestisit kalıntısı denetimlerinde, bu hafta 11 yerli üründen 10’unun; 33 ithal üründen de 3’ünün temiz çıktığı açıklandı.

Tarım Dairesi'nden yapılan açıklamada, yerli ürünlerde yapılan denetimlerde, çiçek lahanası, brokoli, enginar, domates, dolmalık biber, patlıcan, maydanoz, pazı, biber olmak üzere 11 üründen alınan numunelerin 10’nun temiz çıktığı; 1 üründe ise limit üstü pestisit kalıntısına rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, limit üstü kalıntıya rastlanan ürünün Alsancak’tan Caner Safel’e ait pazı olduğu ve hasadına izin verilmeyerek bir sonraki denetime kadar beklemeye alındığını kaydedildi.

Salatalık, cherry domates, armut deveci, elma, mısır yemlik, dolmalık biber, soya küspesi, çarliston biber, kırmızı lolorosso, ekmeklik buğday unundan oluşan 33 ithal ürün örneklerinde yapılan tahlillerde ise 31 ürün temiz çıkarken 2 üründe limit üstü kalıntı bulundu.

SALATALIKLAR İMHA; ARMUTLAR İADE EDİLDİ

Tarım Dairesi açıklamasında, limit üstü kalıntı saptanan Engin Hursen’e ait salatalıkların Güngör çöplüğünde imha edildiğini, SVS Ltd’e ait deveci armutların ise menşeine iade edildiği kaydedildi.