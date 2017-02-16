11 yılda kamera sayısı 100’e ulaştı

Arzu Köprülü

30 yeni hız tespit kamerası için ek protokol imzalandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında gerçekleştirilen imza töreninde protokole, Bakanlık Müsteşarı Bumin Paşa ve Gatso BV firması adına da Niki Gatsanides imza koydu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada, trafikle ilgili tüzüklerin neredeyse tamamında değişikliklerin gündemde olduğunu belirterek, 4 tüzüğün de AB ile işbirliği içerisinde yenilenerek Bakanlar Kurulu’nun gündemine alındığını söyledi.

Tüm adımların, daha güvenli seyahat ve daha fazla denetim için atıldığını ifade eden Dürüst, vatandaşlardan da trafikte daha dikkatli olmalarını istedi.

11 YILDA KAMERA SAYISI 100’E ULAŞTI

Dürüst, KKTC’nin sabit kameralarla 2006 yılında tanıştığını ve aradan geçen zamanda ülkedeki kamera sayısının 100’e ulaştığını anlatarak, bugün imzalanacak protokolün, 26 Mart 2014’de imzalanan hız tespit projesi kapsamındaki 3. Etap tedarik sözleşmesi olduğunu belirtti.

Dürüst, 1 Kasım 2016’da Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda bugün imzalanacak protokolle, 30 hız tespit kamerasının daha hizmete gireceğini; konuyla ilgili ayrıntıların ise ileriki günlerde açıklanacağını kaydetti.

7 MOBİL RADAR ARAÇ…

Kısa bir süre sonra 7 adet mobil radar aracının da polis teşkilatının hizmetine verileceğini söyleyerek, bu araçların kullanımı için polis teşkilatının da eğitim göreceğini belirtti.

Dürüst, trafikte etkenin her zaman altyapı olmadığını, denetimin ve eğitimin de gerekli olduğunu vurgulayarak, kameraların amacının ceza keserek devlete para kazandırmak ya da insanları korkutmak değil, uyarmak olduğunu vurguladı.