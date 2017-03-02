13’üncü EİT Zirvesi Kadın Kalkınma Konferansı tamamlandı

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’in eşi Begüm Kalsum Navaz’ın himayesinde düzenlenen ve Benazir Income Support Programme tarafından organize edilen Kadın Kalkınma Konferansı’nda, kadınlara meslek edindirip ekonomik bağımsızlık kazandırmayı hedefleyen projelerle, kız çocuklarının eğitimiyle ilgili projeler ele alındı.

13. EİT zirvesine katılan devlet başkanlarının eşlerinin katılımıyla yapılan konferansta KKTC’yi Cumhurbaşkanı Akıncı’nın eşi Meral Akıncı temsil etti.

Konferansa katılan devlet ve hükümet başkanlarının eşleri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.