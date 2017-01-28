14. Orkide Yürüyüşü 5 Mart’ta Kozanköy’de
Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl 14. düzenleyeceği Orkide Yürüyüşü, Telsim ana sponsorluğunda 5 Mart’ta Kozanköy’de gerçekleştirilecek.
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Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl 14. düzenleyeceği Orkide Yürüyüşü, Telsim ana sponsorluğunda 5 Mart’ta Kozanköy’de gerçekleştirilecek.
14. Orkide Yürüyüşü’nün biletleri Deniz Plaza şubelerinin yanısıra Telsim’in Ortaköy, Girne Kapısı, Dereboyu, Girne Merkez, Sakarya, Güzelyurt ve İskele’deki mağazalarından 35 TL bağış yapılarak temin edilecek.
Bilet numaralarını 0548 855 15 15 numaraya gönderenler, yürüyüş sonrası yapılacak çekilişte hediye kazanma şansı elde edebilecek.
Yürüyüş günü, Gazimağusa Belediye önü, Güzelyurt otobüs terminali ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu önü ve Girne GAÜ’den otobüsler kalkacak.
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