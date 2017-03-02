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14. Orkide Yürüyüşü Pazar Günü

14. Orkide Yürüyüşü Pazar Günü

14. Orkide Yürüyüşü, Pazar günü Telsim ana sponsorluğunda Kozanköy-Karşıyaka istikametinde yapılacak.

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Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) düzenleyeceği 14. Orkide Yürüyüşü, Pazar günü Telsim ana sponsorluğunda Kozanköy-Karşıyaka istikametinde yapılacak.

Kanser konusunda halkı bilinçlendirmek ve Kıbrıs’ın doğal güzellikleri içerisinde yaklaşık 9 km yürüyerek kanser hastalarına destek vermek amacıyla düzenlenen yürüyüş, Kozanköy’den saat 10.00’da başlayacak.

Etkinliğin biletleri; Deniz Plaza şubelerinin yanısıra Telsim’in Ortaköy, Girne Kapısı, Dereboyu, Girne Merkez, Sakarya, Güzelyurt ve İskele’deki mağazalarından 35 TL bağış yapılarak temin edilecek. Bilet satışından elde edilecek gelir, KAV’a araştırmalar için bağışlanacak.

Bilet numaralarını 0548 855 15 15 numaralı telefona mesaj olarak gönderenler, yürüyüş sonrası yapılacak çekilişte hediye kazanma şansı elde edebilecek.

Yürüyüş günü, Gazimağusa Belediyesi önünden saat 07.30’da, Güzelyurt Otobüs Terminali’nden saat 09.00’da, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nden saat 08.00’de, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu önünden saat 08.30’da ve Girne GAÜ’den saat 08.30’da otobüs kalkacak.

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