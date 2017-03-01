Özlem Çimendal

Özel sektör ve kamu arasındaki uçurumun her geçen gün daha da büyüdüğünü savunan sokaktaki vatandaşlar devlet eliyle vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıldığı fikrini öne sürdü.

Özel sektör çalışanlarının gece geç saatlere kadar, çoğu zaman asgari ücretin bile altında çalıştığına dikkat çeken vatandaş, zaten verimsiz bir işleyişe sahip kamunun yeni çalışma saatleri ile daha da verimsizleşeceğini savunarak, “Zaten kamudaki işlerimizi halledemiyorduk artık hiç halledemeyiz. Onlar yazın öğlen işi bırakıp havuzdan, denizden fotoğraf atarken biz de dişimizi tırnağımıza takıp çalışmaya devam edeceğiz” diyerek yeni saat düzenlemesine isyan etti.



Ümran Sahilli: 14.00’te iş bırakma hangi mantığa sığar?

“Kamuda çalışanların saat 14.00’te paydos etmesi hangi akla mantığa sığar çok merak ediyorum. Özel sektör çalışanları üvey evlat mı yeri geliyor 21.00’lere 22.00’lere kadar çalışıyoruz. Asgari ücret ortada, kamunun maaşı da ortada iki kesimin çalışma saatleri de ortada. Bu hangi vicdana sığar diye sormak istiyorum. Zaten işlerimizi halledemiyorduk, bundan sonra hiçbir devlet işimizi halledemeyeceğiz demektir bu çalışma saatleriyle.”

Can Ergün: Vatandaş zaten kamuda işini halledemiyordu, artık hiç edemeyecek

“Vatandaş zaten kamudan verimli hizmet alamıyordu, bu yeni mesai saatleriyle artık hiç hizmet alamayacak bence. Önceden öğlen 12.00’de kapanan vezneler şimdi kaçta kapanacak? Madem ki 14.00’te işi bırakacaklar veznelerde en az 3 saat önceden kapanırdı mesai bitiminden, işe başlayana kadar zaten saat 09.00 oluyor. Bir iki saatte vezneye yetişip para yatırdınız yatırdınız yoksa, işinizi halledemeden döneceksiniz. Bu işleyiş dünyanın neresinde var. Haksızlık adaletsizlik diz boyu artık ülkede. Her gün şaşkınlık yaratan başka bir düzenleme ve haberle güne başlıyoruz.”

Turan Taş: Devlet dairelerinde ne iş bilen ne de iş yapan personel var

“Kimse gocunmasın ama devlet dairelerinde ne iş bilen personel var ne de iş yapan personel var. Kamuda verim sıfır. Vatandaş bir işini halledebilmek için saatlerce sıra bekliyor, bazen keyifleri gelsin çalışmaya başlasınlar eziyete dönüyor o kuyruklar. Önceki mesai saatlerinde işler yetişmiyordu, şimdi hiçbir işimiz yetişmeyecek. Bir de 14.00’te mesai bırakmak ne demek biri bana bunu anlatsın, çünkü benim aklım mantığım almıyor. Biz özel sektör çalışanları insan değil miyiz? Onlar yazın sıcağında işi bırakacak, denizde havuzda sefa yapacak, biz canımızı dişimize takıp çalışacağız, neresinde hak, adalet bunun?”

Kadri Sakınç: Yeni saatler ülkedeki adaletsizliğin en bariz örneği

“Kamunun yeni mesai saatleri düzenlemesi ülkedeki haksızlığın ve çarpık işleyişin en bariz örneğidir. Kamu çalışanları zaten her açıdan özel sektörün kat be kat üzerinde standartlara sahip bir de çalışma saatleri 14.00’te bitecek şekilde düzenlendi. Maaş deseniz özel sektörün çok üstünde, çalışma şartları deseniz keza aynı şekilde. Biz gece yarılarına kadar çalışırken, kamu çalışanları öğlen işi bırakacak. Bu yeni mesai saatleri düzenlemesi adaletsizlik, haksızlık ve ayrımcılık içermektedir.”

Muhsin Aydın: “Kamuda zaten işler ağır aksak ilerliyordu, şimdi hiç ilerlemeyecek”

“Kamu saatlerinin yeni saat düzenlemesi çok büyük adaletsizlik yarattı ülkede. Kamuda zaten işler ağır aksak ilerliyordu, şimdi hiç ilerlemeyecek. Sabahın köründe daireler açılmadan gidip kapılarda bekliyorduk, işe başlamaları 09.00’u buluyordu, öğlen olmadan da vezneler kapanıyordu. Şimdi ne yapacağız çok merak ediyorum. Özel-kamu mesai saatleri arasındaki farkı bir tarafa bırakalım, vatandaş işlerini de artık halledemeyecek dairelerde.”

Sehel Atakay: İnsanları devlete teşvik ediyorlar, ülkenin dengesi bozuluyor

“Kamu ve özel arasındaki adaletsizlik gün geçtikçe uçurum halini alıyor. Ülkenin bütün dengesi bozuluyor aslında. Herkesi kamuya girmeye zorluyorlar, herkes bir devlet kapısı işim olsun diye kapı kapı dolaşıyor. Özel sektör de üvey evlat. İş alanlarında birçok sektörde açık var, sonra da neden yurt dışından yabancı işgücü getiriliyor diye yaygara koparılıyor. Bu şartlar altına hem düşük maaşa hem de çok iş saati olan özel sektörde doğal olarak kimse çalışmak istemiyor ve herkes devlete yöneliyor.”

Ömer Servet: Kamu-özel arasındaki uçurum, vicdanları sorgulatır cinsten

“Kamu ve özel sektör çalışanları arasındaki şartlar adaletsiz ve vicdanları sorgulatır cinsten. Kamuda öğlen işi bırakacak olanlar yoruluyor insan da özelde çalışanlar insan değil mi? Ülkede adaletli bir sistemin olması gerekiyor ama gelin görün ki hiçbir alanda olmadığı gibi, adalet terazisi de yerinden kaymış durumda. Özel ve kamu arasındaki uçurumu gün geçtik sonra daha da açıyorlar. Onlarınki can da bizimki patlıcan mı?”

Emine Din: Adalet mekanizması herkes için eşit çalışmalı

“Özel-kamu çalışma saatleri arasındaki fark kabul edilebilir değil hiçbir şekilde. Öğlen hepsi bırakacak işi, zaten zar zor hallediyorduk kamudaki işlerimizi daha da zorlanacağız artık. Ülkedeki adalet mekanizmasının herkes için eşit çalışması gerekli diye düşünüyorum. Kamu öz de biz üvey evlat mıyız?”

Süleyman Behik: Kamu-özel arasında kapanmaz fark yaratıldı

“Kamunun yeni mesai saatleri gerçekten kimsenin kabul edeceği saat aralıkları değil, özel sektörde çalışanları ezen, dalga geçen bir düzenleme bu resmen. Özel sektör çalışanları ile kamu arasındaki uçurum her alanda zaten mevcuttu, şimdi bu yeni saat düzenlemesiyle kapanmaz bir fark yarattılar özel ile kamu arasında.”

Abdulkadir Er: Özel sektör çalışanlarının suçu, günahı ne?

“Kamudaki yeni mesai saati düzenlemesi tamamen haksızlık üzerine kuruldu. Özel sektör çalışanlarının suçu günahı ne? Kamuda zaten verim oldukça düşüktü, şikayetler hep diz boyuydu, şimdi daha çok sorun yaşanacak bu saatlerle. Kimse işini zamanında halledemeyecek, devlet işlerimiz hep aksayacak, umarım işleyişte bir kriz yaşanmaz, çünkü benim görüşüm her şey alla bullak olacak şeklinde.”