14'üncü Orkide Yürüyüşü yapıldı

Kanser Araştırma Vakfı’nın geleneksel olarak düzenlediği Orkide Yürüyüşü’nün 14’üncüsü dün gerçekleşti.

Telsim’den yapılan yazılı açıklamaya göre 9 kilometrelik parkurun olduğu yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Açıklamaya göre Telsim ana sponsorluğunda gerçekleşen yürüyüşe Lemar ve Play FM de destek verdi.

“D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KANSERLE BAĞLANTILI”

Kanser Araştırma Vakfı (KAV) Başkanı Mustafa Camgöz etkinlikte yaptığı konuşmada, KAV’ın yürüttüğü ve desteklediği araştırmalar konusunda kısa bilgi vererek, D vitamini eksikliği ile kanser ilişkisinin bağlantılı olduğunu dile getirdi.

14. Orkide Yürüyüşü’nü destekliyor ve katılıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Telsim Genel Müdürü Hakan Gülümser ise keyifli bir pazar günü olması dileğinde bulunarak, katılımcılara geldikleri için teşekkür etti.

Karşıyaka İlkokulu’nda son bulan yürüyüşün sonunda, Göçmenköy Zumba ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Katılımcıların SMS ile katıldığı çekilişte, Ezgi Kıroğlu Vodafone Smart Style 7 cep telefonu, İclal Kaya ve Elif Özerol Vodafone mini tablet kazandı.

Açıklamaya göre Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun da katıldığı yürüyüş kırmızı balonların havaya bırakılmasıyla son buldu.