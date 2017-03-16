Lefkoşa15 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • '5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt
  • Yanlış diyet saçı dökebilir
  • Geç saatte yemek yiyip yatmayın
  • Krem peynir meme kanseri riskini artırıyor
  • Kadınların ömrünü 14 yıl kısaltıyor
  • Zayıflamak için yerken iki kere düşünün
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü etkinlikle kutlandı
15 Mart Dünya Tüketiciler Günü etkinlikle kutlandı

15 Mart Dünya Tüketiciler Günü etkinlikle kutlandı

KKTC Tüketiciler Derneği, 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününü nedeniyle dün sabah Golden Tulip Otel’de etkinlik düzenledi.

A+A-

KKTC Tüketiciler Derneği, 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününü nedeniyle dün sabah Golden Tulip Otel’de etkinlik düzenledi.

Dernekten verilen bilgiye göre, etkinliğe Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun yanında, bakanlık yetkilileri de katıldı.

Etkinlikte, tüketici haklarına ve evrensel bilgilendirme hakkına sahip çıkılmasının önemini vurgulanarak, katkı koyan herkese teşekkür edildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.