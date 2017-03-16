15 Mart Dünya Tüketiciler Günü etkinlikle kutlandı

KKTC Tüketiciler Derneği, 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününü nedeniyle dün sabah Golden Tulip Otel’de etkinlik düzenledi.

Dernekten verilen bilgiye göre, etkinliğe Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun yanında, bakanlık yetkilileri de katıldı.

Etkinlikte, tüketici haklarına ve evrensel bilgilendirme hakkına sahip çıkılmasının önemini vurgulanarak, katkı koyan herkese teşekkür edildi.