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  3. 15 Temmuz gecesini anlatan çizgi filmde, Hande Fırat da yer aldı

15 Temmuz gecesini anlatan çizgi filmde, Hande Fırat da yer aldı

Ümraniye Belediyesi, "Evlat" isimli bir çizgi film hazırlattı

İstanbul'un Ümraniye Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananları anlatan bir çizgi film hazırlattı. Hande Fırat ve Fethullah Gülen'in çizimlerinin de yer aldığı filmin adı "evlat" olarak duyuruldu.

"Evlat" isimli çizgi film de, o gece köprüde şehit düşen Muhsin’in oğlu Ömer’in gözünden geleceğin Türkiye’sinde, dedesinin anlatımıyla 15 Temmuz gecesi izah ediliyor.

Çizgi filmde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi CNN Türk’ten Hande Fırat’a FaceTime ile bağlanarak, halka sokağa çıkma çağrısında bulunduğu bölüm de yer alıyor.

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