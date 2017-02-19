152 hasta kan bekliyor...

Duygu Alan

KKTC Thalassaemia Derneği’nin verilerine göre, KKTC genelinde düzenli olarak kan alması gereken (aktif) 152 Thalassaemia hastası var.

Thalassaemia hastalarının her üç haftada 2 ünite kan alması gerekiyor. Ancak Thalassaemia hastaları, yeterli kanı temin etmekte sıkıntı yaşıyor.

Kan Bankası’na eskisi kadar bağış yapılmıyor, stoktaki Thalassaemia hastaları için ayrılan kanlar bile çoğu zaman doğumlarda ve acil ameliyatlarda kullanılıyor.

Birçok Thalassaemia hastası ihtiyacı olan kanı kendi imkanları ile temin ederken bazı hastalar ya ihtiyacı olandan az kan buluyorlar ya da hiç bulamıyorlar.

Thalassaemia hastaları, ömür boyu kan almak zorunda. Düzenli kan alımı ile birlikte temel ilaçlarını da düzenli kullanan Thalassaemia hastaları hiçbir sorun yaşamadan hayatına devam edebiliyor.

Bağış azaldı

KKTC Thalassaemia Derneği’nden yapılan açıklamada, ülkede kan bağışlarının geçmiş yıllara nazaran oldukça azaldığı kaydedildi.

Dernekten Havadis’e yapılan açıklamada, halkın kan bağışı konusunda geçmişteki kadar hassas olmadığı belirtilirken geçmiş yıllarda Kan Bankası’nın stoklarının önemli bir miktarını karşılayan askeri birliklerin de artık eskisi gibi kan bağışında bulunmadığı belirtildi.

Camilerde kan bağışı için program hazırlanıyor

Ülkedeki kan sıkıntısı aşmak için Sağlık Bakanlığı, Din İşleri Başkanlığı ve Thalassaemia Derneği arasında 1 Şubat 2017 tarihinde camilerde kan bağışı kampanyası düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı.

KKTC Thalassaemia Derneği’nden yapılan açıklamada, protokol çerçevesinde hangi camide, hangi tarihte kan bağış kampanyasının düzenleneceğine ilişkin program hazırlıklarının sürdürüldüğü belirtildi.

Araç var personel yok

Sağlık Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği arasında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kan İhtiyacının Karşılanması Amacıyla imzalanan İşbirliği ve Dayanışma Protokolü” çerçevesinde Türkiye Kızılay Derneği tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’ne 12 Ocak 2017 tarihinde tam donanımlı kan bağış otobüsü bağışlandı.

KKTC Thalassaemia Derneği’nden yapılan açıklamada söz konusu kan bağış aracının personel yetersizliği nedeni ile hizmet veremediği aracın Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nda bekletildiği kaydedildi.

Bir damla kan…

Thalassaemia hastaları kan bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyor. Kan bağışı azlığı sebebi ile Kan Bankası’ndan ihtiyacını karşılayamayan Thalassaemia hastaları ihtiyacı olan kanı bulabilmek için eşinin dostunun kapısını çalışıyor ancak bu da çare olmuyor. Sağlıklı bir kişi 1 ünite kanı ancak 3 ay aralıklarla bağışlayabiliyor. Hal böyle olunca Thalassaemia hastaları yakınlarından da ihtiyacı olan kanı bulmakta sıkıntı yaşıyor.

Thalassaemia hastaları, ömür boyu kan almak zorunda. Düzenli kan alımı ile birlikte temel ilaçlarını da düzenli kullanan Thalassaemia hastaları hiçbir sorun yaşamadan hayatına devam edebiliyor.

Varoğlu: Sıkıntı büyük

KKTC Thalassaemia Derneği Asbaşkanı Ahmet Varoğlu, Kan Bankası stoklarının ihtiyacı karşılamaya yetmediğini belirterek Thalassaemia hastalarının son zamanlarda kan bulma konusunda ciddi sıkıntı yaşadığını kaydetti.

Kan ihtiyacının büyük bir kısmının geçmişte askeri birliklerden yapılan kan bağışları ile karşılandığına vurgu yapan Varoğlu, son zamanlarda askeri birliklerden yapılan kan bağışlarında da azalma olduğunu söyledi.

Ahmet Varoğlu, Thalassaemia hastalarının üç hafta 2 ünite kan alması gerekirken kan sıkıntısı sebebi ile 1 ünite kanı bilme bulmakta güçlük çektiklerini birçok hastanın gününden daha geç kan alabildiğini söyledi.

Keskin: Bencillikten kurtulalım

Kan Bankası Kimyageri Suat Keskin, kan bağışlarının geçmiş yıllara oranla azaldığını ve Thalassaemia hastalarının ihtiyaç duyduğu kanı bulmakta sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. Cuma ve Cumartesi günü yapılan bağışlarla Thalassaemia hastalarının sadece 3 günlük kan ihtiyaçlarının giderilebileceğini söyleyen Keskin, “Üçüncü gün yine sıkıntı” dedi.

Keskin, “Cuma ve Cumartesi günleri etraftan toplanan ve yapılan bağışlar sayesinde en fazla 3 günlük ihtiyaç karşılanacak kadar kan toplandı, 4’üncü yine kan sıkıntısı yaşanacak. 1998 yılından beri Kan Bankası’nda görev yapıyorum ve o yıllardan beri belirli dönemlerde kan sıkıntısı yaşandığı bir gerçek. Thalassaemia hastalarının 1 ay içerisinde 4 ünite kan alması gerekiyor ancak Kan Bankası en iyi döneminde bile bu hastalara ancak 3 ünite kan verebiliyor” diye konuştu.

Kan bağışının önemine dikkat çeken Suat Keskin halka çağrıda bulundu ve şunları söyledi: “Halka kan bağışı yapmaları için çağrıda bulunuyorum. Sağlıklı her vatandaş, kan bağışı yapmayı bir insanlık borcu gibi görsün ve lütfen bağış yapsın. Eğer biz birbirimize, kendi insanımıza sahip çıkmazsak, yardım elimizi uzatamazsak bu topraklarda birlik içerisinde yaşamamızın da anlamı yok. Kaldı ki bu kadar harbin içinden geçmiş insanlar olarak kan ihtiyacının ne demek olduğunu en fazla bizim bilmemiz gerekiyor. Kendi insanımıza sahip çıkmayı öğrenelim bencillikten kurtulalım.”