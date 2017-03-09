17 bin TL nakit teminat istendi

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Narkotik Şube ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, evinde ve çalıştığı iş yerinin tuvaletinde 200 adet “extacy” türü uyuşturucu içeren hap tasarruf ettiği belirlenen Serhat Yenigül, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemenin verdiği 17 bin TL’lik kefalet miktarını duyan Serhat Yenigül mahkeme salonunda adeta donup kaldı.

Mahkemeye meseleyi anımsatan Narkotik Şube’de görevli polis memuru Mustafa Kavaz, zanlı aleyhinde yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, mahkemenin uygun göreceği teminat şartları ile zanlının serbest bırakılmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 17 bin TL kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, lehinde 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi, ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.