18-24 Mart Yaşlılar Haftası etkinliklerle kutlanıyor
18-24 Mart Yaşlılar Haftası etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler çerçevesinde bugün Lefkoşa ve Lefke bölgelerinde Sosyal Hizmetler Dairesi’nden hizmet alan yaşlılara öğle yemeği verilecek.
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18-24 Mart Yaşlılar Haftası etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler çerçevesinde bugün Lefkoşa ve Lefke bölgelerinde Sosyal Hizmetler Dairesi’nden hizmet alan yaşlılara öğle yemeği verilecek.
Yemek saat 13.00’da Lefkoşa Golden Tulip Otel’de yer alacak.Yarın da Lapta Huzurevi-Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yaşlılar, saat 13.00’te Merit Otel’de öğle yemeğinde olacak.
Yaşlılar Haftası etkinlikleri 27 mart Pazartesi gününe kadar devam edecek.
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