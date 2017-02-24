18 ay hapse mahkum edildi

Girne’de en işlek caddelerden biri olan Ecevit Caddesi’nde bulunan Engin Market isimli işyerini soyan 20 yaşındaki Mustafa Ünsal hakkındaki dava dün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hapse mahkûm edildi. Suç işlediği tarihte Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nde asker olan sanık kararın ardından resmi işlemler tamamlanarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.



320 TL İÇİN SUÇ İŞLEDİ



Sanık hakkında verilen kararda olgulara değinildi. Olayın 26 Kasım 2016 tarihinde yaşandığı, sanığın alış veriş yapmak bahanesi ile Engin Market’e girdiği ve market sahibi Ahmet Karaman’ı itip yere düşürdükten sonra kasada bulunan 320 TL’yi çaldığı belirtildi. Sanığın olaydan iki saat sonra dolmuşa binerken yakalandığı ifade edilerek, soygun suçundan yargılanan sanığın 18 ay hapse mahkum edildiği açıklandı.