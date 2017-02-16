18 ayda tüm dünyayı gezdi

Resmi olarak tanınan 196 ülkenin hepsini ziyaret eden zeki gezgin, sponsorluk anlaşmaları sayesinde tek kuruş ödemedi.



Çocukluğundan beri dünyayı gezme hayalleri kuran ABD'li Cassie De Pecol, 25 yaşında bu hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Fotoğrafçılık, GPS gibi alanlarda çalışan şirketlere teklif götüren Cassie, yaptığı sponsorluk anlaşmaları sayesinde dünyayı gezmek için California'dan yola çıktı.



‘EN HIZLI DÜNYA TURU’ REKORU



Dünya üzerindeki resmi olarak tanınan 196 ülkenin tamamını ziyaret ettikten sonra şubat sonunda evine dönen Cassie, bu sehayatlerini 18 ay 26 gün içinde tamamlayarak ‘dünyanın en kısa sürede dolaşma' rekorunu da kırmayı da başardı. Seyahatleri toplam 198 bin dolara (732 bin TL) mal olan Cassie, masrafların büyük kısmını sponsorlarının karşıladığını, geri kalan kısmı için ise ziyaret ettiği ülkelerde ufak tefek işler yaptığını ifade etti.