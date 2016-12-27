18 grama 9 ay hapislik

Çiğdem Aydın

Lefkoşa’da 30 Eylül 2016 tarihinde Narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda evinde uyuşturucu madde bulunan Cem Derviş Doğu hakkındaki dava dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Sanığın askıda olan üç ayrı uyuşturucu davası da 30 Eylül tarihindeki suça ilişkin dava dosyası ile birleştirildi. 18 gram sentetik cannabionid (Bonzai) bulundurmak ve ithal etmek suçundan yargılanan sanık hapse mahkûm edildi.

Başkan Ömer Güran ve Yargıç Gökan Asafoğulları ve Yargıç Meltem Dündar’dan oluşan mahkeme heyeti huzurunda gerçekleşen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Güran açıkladı. Başkan Ömer Güran, sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini, sanığın işlemiş olduğu suçun çok ciddi yaygın ve ağır hapis cezası gerektiren bir suç olduğunu belirtti.

Başkan Ömer Güran, tüm davalarda olduğu gibi sanığın da işlemiş olduğu suçun kendi olguları içerisinde değerlendirildiğini ifade ederek, sanığın doktor raporları tarafından görüldüğü üzere yüzde 60 özürlü olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Ömer Güran, ancak sanığın yargılanmış olduğu davaların yaklaşık 18 gram sentetik cannabionid (Bonzai) olduğunu ve miktarın fazlalığından ötürü denetimli serbestlik yasasından yararlanamadığını belirtti. Başkan Ömer Güran, tüm aktarılan olgular ışığında sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri 4 ayrı dosyadan oluşan davalardan 9 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Başkan Ömer Güran, ek olarak sanığın cezaevinde geçireceği süre zarfında cezaevi müdürlüğü tarafından tedavisinin sağlanmasının devam edilmesine olanak sağlamasına da direktif verdi.