18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla İskele’de tören düzenlendi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yıldönümü dolayısıyla İskele’de tören düzelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da Larnaka Şehitler Anıtı önünde yer alan törene Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Savunma Yarbay Saim Tabak, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Binbaşı Hayrullah Sambar, İskele Polis Müdürü Şengül Kadı, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum, kuruluş ve dernek temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin Larnaka Şehitler Anıtı’na konulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile devam eden törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Hava Savunma Teğmen Burak Sancak yaptı.

Tüm şehitleri rahmetle anarak konuşmasına başlayan Sancak; bugünün, bir kahramanlık mücadelesinin sonunda kazanılan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. yıldönümü ile vatan ve bağımsızlık uğruna hayatlarını feda ederek, şahadet mertebesine ulaşan bütün şehitlerin anıldığı özel bir gün olduğuna dikkat çekti. Sancak, “Kutsal vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi unutmamak ve gösterdikleri fedakârlıkla destansı mücadeleleri yeni nesillere aktarmak boynumuzun borcudur” sözleri ile konuşmasına son verdi.

ÇANAKKALE’YLE İLGİLİ ŞİİRLER OKUNDU

Törende; Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisi Güllü Kuşiniler “Çanakkale Diyarında”, Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Nezihe Tuğra “Çanakkale Destanı”, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Edanur Karakaş “Çanakkale” isimli şiirleri okudu.

Tören; İskele Dinişleri Başkanlığı İskele Temsilcisi Fahrettin Öğdü’nün şehitlerin ruhları için okuduğu duanın ardından son buldu.