18 Mart Şehitleri Tekke Bahçesi’nde düzenlenen törenle anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 102. yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Tekke Bahçesi Şehitliği’nde bu sabah saat 09.00’da anma töreni düzenlendi.

Protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri, Şehitlik Özel Defteri’ni imzaladı.

Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanı Piyade Albay Hüseyin Özçelik, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 1. Alay Komutanı Vekili Piyade Yarbay Ahmet Yeltekin, UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Lefkoşa Polis Müdürü Yüksel Öğmen ile siyasi parti ve dernek temsilcilerinin katıldığı törende, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkanı Ersoy Taluğ ve 1. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Üsteğmen Menderes Çağlıyan birer konuşma yaptı.

Tören, şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

BASRİ

Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri Şehitlik Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Bugün Türklük uğruna, özgürlük uğruna, vatan ve bayrak uğruna şehit düşmüş olan tüm şehitlerimizi anma günüdür.

Bu uğurda canlarını veren siz aziz şehitlerimiz, bir kez daha huzurunuzdayız. Uğruna şehit olduğunuz bu topraklarda Türk Milletinin bağımsız ve özgürce yaşaması milletimizin yüceltilmesi ve güvenli bir gelecek sağlanması için kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz.

Sizleri rahmet andığımız bu günde huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

TALUĞ

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkanı Ersoy Taluğ konuşmasında, Türk ulusu için canlarını feda eden aziz şehitleri andı.

Anadolu topraklarının kanla sulanarak vatan yapıldığını anlatan Taluğ, Kıbrıs Türk halkının da kanla ve canla vatan yapılan toprakları korumak için bir asırdan fazla özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi ile ulusal davasını en zor koşullara rağmen yürüttüğünü söyledi.

Taluğ, “Şehitlerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha ant içeriz ki kurulan devletimiz sonsuza dek yaşatılacak ve genç kuşaklara da bu değere sahip çıkmaları yönünde her türlü çabayı göstereceğiz” dedi.

ÇAĞLIYAN

1. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Üsteğmen Menderes Çağlıyan törende yaptığı konuşmada “Yüce Türk Ulusu’nun bağımsızlığı ve devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna yaşadığı toprağa canları pahasına sahip çıkan, bugünlere başımız dik bir şekilde ulaşmamızı sağlayan aziz şehitlerimizi anmak üzere toplanmış bulunuyoruz” dedi.

“Bugün aynı zamanda tüm imkansızlıklara rağmen Çanakkale’nin geçilemeyeceğinin Türk Milleti’nin esir edilemeyeceğinin, Türk vatanının parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102. yıl dönümüdür. Bu zafer Türk belleğinin ve onurunun yeniden kazanıldığı bir kahramanlık ve diriliş destanı ve Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Türk Ulusu’nun lider olarak tarih sahnesine çıkardığı zaferdir” diyen Çağlıyan, bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitleri rahmet minnet ve saygıyla andığını söyledi.