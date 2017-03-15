18 Mart Şehitleri törenlerle anılacak

18 Mart Şehitleri Anma Günü çerçevesinde Türkiye’yle birlikte KKTC’de de törenler düzenlenecek ve şehitler anılacak.

KKTC’de, Lefkoşa, Boğaz, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Alsancak’ta törenler yapılacak.

LEFKOŞA

Lefkoşa Tekke Bahçesi Şehitliği’nde yapılacak tören saat 09.00’da başlayacak.

BOĞAZ ŞEHİTLİĞİ’NDE TÖRENE CUMHURBAŞKANI AKINCI DA KATILACAK

Boğaz Şehitliği’nde düzenlenecek tören saat 10.00’da başlayacak.

Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak. Törende, Şehitlik Özel Defteri imzalanacak. Anıtkabir’e konulmak üzere Boğaz Şehitliği’nden alınan toprak Akıncı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’a teslim edilecek.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’daki tören Çanakkale Şehitliği’nde olacak. Tören saat 10.00’da başlayacak.

GÜZELYURT

Güzelyurt Atatürk Anıtı önündeki tören saat 10.00’da olacak.

İSKELE

İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde tören düzenlenecek. Tören, saat 10.00’da yapılacak.

LEFKE

Lefke’deki tören Lefke Kemal Özalper Şehitliği’nde saat 09.00’da yer alacak.

ALSANCAK

Alsancak’ta, Karaoğlanoğlu Şehitliği’nde yapılacak tören saat 10.00’da başlayacak.

Tüm törenler çelenklerin anıtlara ve şehitliklere sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek.

Törenlerde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak. Öğrenciler şiirler okuyacak.