Lefkoşa8 °C
  • UptownPark
  • Telefonu satmadan önce ne yapmalı?
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
  • Diyetisyenler sağlık için "makarna" yiyin dedi
  • Hapşırırken bunu sakın yapmayın
  • Tek bir kuralla kilo vermek mümkün!
  • Ağrı kesiciler ağrıyı kesiyor ama...
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 18 okul müdürsüz
18 okul müdürsüz

18 okul müdürsüz

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ikinci yarısı bugün başlıyor ancak İlköğretim Dairesi’ne bağlı bazı okullarda sorunlar artarak devam ediyor. İlköğretimde ne kadro sorunu aşıldı ne de altyapı sorunları giderildi

A+A-

Duygu Alan

KKTC’de İlköğretim Dairesi’ne bağlı bazı okullarda yıllardır süre gelen sorunlar bu yıl da aşılamadı. Kadro eksikliği, altyapı sorunu, sınıf ve araç gereç ihtiyacının giderilmemesi gibi çözümlenmemiş daha birçok sorunla beraber 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nın il yarısı tamamlayan okullar, yeni eğitim yılının ikinci yarısına da sorunlarla başlayacak.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası  (KTÖS) yetkilileri, okullardaki kadro sorununa değindi, altyapı eksikliklerine dayalı sorunları anlattı.

Sendikadan yapılan açıklamada Girne bölgesi başta olmak üzere tüm ilçelerde yeni okullara ihtiyaç olduğunu kaydetti, ilköğretimde 18 okulda halen müdür olmadığını ifade etti.

KTÖS; açıklamasında ilköğretimde 22 müdür muavinine 17 öğretmene ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

18 okul müdürsüz

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’ndan  (KTÖS) alınan bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 18 okulda müdür kadroları hala doldurulamadı.

KTÖS bu okulları şu şekilde açıkladı: İnönü İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu, Gazi İlkokulu, Tatlısu İlkokulu, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi, Gaziköy Anaokulu, Yedikonuk İlkokulu, Mağusa Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu,  Karşıyaka Merkez İlkokulu, Aydınköy İlkokulu, Doğancı İlkokulu, Erdal Abit İlkokulu, Portakal Çiçekleri Anaokulu, İskele Maarif Anaokulu, Büyükkonuk İlkokulu, Kumyalı İlkokulu.

Müdür muavini ve öğretmen de yok

İlköğretimde bazı okullarda müdür muavini ve öğretmen eksikliği sorunu da devam ediyor. İlköğretimde halen daha 22 müdür muavinine, 17 öğretmene ihtiyaç var.

Müdür muavinine ihtiyaç olan okullar:

Girne Maarif Anaokulu, Alsancak İlkokulu, Şehit Mehmet Eray İlkokulu, Yeni Erenköy İlkokulu, Vadili İlkokulu, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük, Arabahmet İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Cihangir Düzova İlkokulu, Karakol İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Şht.Hüseyin Akil İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, Şht. Osman Ahmet İlkokulu, Barış İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Alasya İlkokulu, Dikmen İlkokulu, Lapta İlkokulu, Haspolat İlkokulu.

Öğretmen ihtiyacı olan okullar:

Ziyamet İlkokulu, Kumyalı İlkokulu, Büyükkonuk İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Haspolat İlkokulu ve Hamitköy İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Gaziköy Anaokulu, Canbulat İlkokulu ve Maarif Anaokulu, Lefkoşa Vakıf Anaokulu, Alsancak İlkokulu, Serhatköy İlkokulu, Türkmenköy İlkokulu, Mormenekşe İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Yedikonuk İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu.

Münhal açıldı sınav yapılmadı

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), ilkokullarda 10 müdürlük, 10 muavinlik mevkileri için 10 Ağustos 2016 tarihinde münhal ilan etti.

İlkokullarda müdürlük ve muavinlik münhali için müracaat süresi 19 Eylül 2016 tarihinde sona erdi.

Münhalin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen sınav yapılmadı.

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ikinci yarısına gelindi ancak münhal müracaatlarının incelenmesine henüz başlandığı öğrenildi.

Elcil: İşin iyisi 6 ayda olur

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK), ilkokullarda 10 müdürlük, 10 muavinlik mevkileri için 10 Ağustos 2016 tarihinde ilan ettiği münhale yapılan başvuruların henüz değerlendirmeye alındığını kaydetti.

Elcil, konuya ilişkin Havadis’e yaptığı açıklamada, “Tüzük gereği önce münhale müracaat edenlerin evrakları ve başvuru belgeleri incelenir. KHK tarafından 6 ay önce ilan edilen ilkokullarda müdürlük ve muavinlik münhallerine yapılan başvuruları incelemeye şimdi başladılar. Herhalde yaza da sınav yaparlar, gelen sene de sonuçları açıklanır” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na yönelik de eleştiri de bulunan Elcil, şunları söyledi: “Marangozu koyarsan kuyumculuk yapsın eğitim bu olur. Eğitimden anlamayan bakanı da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na koyarsan yüzüne gözüne bulaştırır. Eğitim Bakanlığı, ‘işin iyisi altı ayda olur’ atasözünü tam anlamıyla yerine getiriyor.”

Kayral: Kriter puanlarını bekliyoruz

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, yasa gereği 1000 puanın 650’nin kriter puanı olduğunu belirterek bu kriter puanlarının halen daha Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından komisyona gönderilmediğini söyledi.

Kayral, “Başvurular inceleniyor. Bizim açımızdan sorun yok. Kriter puanları gönderildiği anda sınav tarihini belirleyebiliriz” dedi.

İlkokul Müdür İhtiyacı:

1    İnönü İlkokulu    Mağusa    Müdür
2    Çamlıbel Aysun İlkokulu    Girne    Müdür
3    Gazi İlkokulu    Mağusa    Müdür
4    Tatlısu İlkokulu    Mağusa    Müdür
5    Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi    Lefkoşa    Müdür
6    Gaziköy Anaokulu    Mağusa    Müdür
7    Yedikonuk İlkokulu    İskele    Müdür
8    Mağusa Özel Eğitim Merkezi    Mağusa    Müdür
9    Yeşilyurt İlkokulu    Lefke    Müdür
10    Tepebaşı İlkokulu    Girne    Müdür
11    Karşıyaka Merkez İlkokulu    Girne    Müdür
12    Aydınköy İlkokulu    Güzelyurt    Müdür
13    Doğancı İlkokulu    Güzelyurt    Müdür
14    Erdal Abit İlkokulu (Gemikonağı)    Lefke    Müdür
15    Portakal Çiçekleri Anaokulu (Yeni Talep)    Güzelyurt    Müdür
16    İskele Maarif Anaokulu    İskele    Müdür
17    Büyükkonuk İlkokulu    İskele    Müdür
18    Kumyalı İlkokulu    İskele    Müdür

İlkokul Müdür Muavini ihtiyacı:

1    Girne Maarif Anaokulu    Girne
2    Alsancak İlkokulu    Girne
3    Şehit Mehmet Eray İlkokulu    Lefkoşa
4    Yeni Erenköy İlkokulu    İskele
5    Vadili İlkokulu    Mağusa
6    Akdoğan Dr.F.Küçük    Mağusa
7    Arabahmet İlkokulu    Lefkoşa
8    Gönyeli İlkokulu    Lefkoşa
9    Çatalköy İlkokulu    Girne
10    Cihangir Düzova İlkokulu    Lefkoşa
11    Karakol İlkokulu    Mağusa
12    Polatpaşa İlkokulu    Mağusa
13    Şht.Hüseyin Akil İlkokulu    Mağusa
14    Şht. Ertuğrul İlkokulu    Lefkoşa
15    Şht. Osman Ahmet İlkokulu    Mağusa
16    Barış İlkokulu    Güzelyurt
17    Kurtuluş İlkokulu    Güzelyurt
18    Dipkarpaz İlkokulu    İskele
19    Alasya İlkokulu    Mağusa
20    Dikmen İlkokulu    Girne
21    Lapta İlkokulu    Girne
22    Haspolat İlkokulu    Lefkoşa

Öğretmen İhtiyacı olan Okullar

1-    Ziyamet İlkokulu    İskele
2-    Kumyalı İlkokulu    İskele
3-    Büyükkonuk İlkokulu    İskele
4-    Necati Taşkın İlkokulu    Lefkoşa
5-    Haspolat İlkokulu ve Hamitköy İlkokulu    Lefkoşa
6-    Mehmetçik İlkokulu    İskele
7-    Karaoğlanoğlu İlkokulu    Girne
8-    Gaziköy Anaokulu    Lefkoşa
9-    Canbulat İlkokulu ve Maarif Anaokulu    Mağusa
10-    Lefkoşa Vakıf Anaokulu    Lefkoşa
11-    Alsancak İlkokulu    Girne
12-    Serhatköy İlkokulu    Güzelyurt
13-    Türkmenköy İlkokulu    Mağusa
14-    Mormenekşe İlkokulu    Mağusa
15-    Dipkarpaz İlkokulu    İskele
16-    Yedikonuk İlkokulu    İskele
17-    Beyarmudu İlkokulu    Mağusa

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.