Duygu Alan

KKTC’de İlköğretim Dairesi’ne bağlı bazı okullarda yıllardır süre gelen sorunlar bu yıl da aşılamadı. Kadro eksikliği, altyapı sorunu, sınıf ve araç gereç ihtiyacının giderilmemesi gibi çözümlenmemiş daha birçok sorunla beraber 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nın il yarısı tamamlayan okullar, yeni eğitim yılının ikinci yarısına da sorunlarla başlayacak.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yetkilileri, okullardaki kadro sorununa değindi, altyapı eksikliklerine dayalı sorunları anlattı.

Sendikadan yapılan açıklamada Girne bölgesi başta olmak üzere tüm ilçelerde yeni okullara ihtiyaç olduğunu kaydetti, ilköğretimde 18 okulda halen müdür olmadığını ifade etti.

KTÖS; açıklamasında ilköğretimde 22 müdür muavinine 17 öğretmene ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

18 okul müdürsüz

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’ndan (KTÖS) alınan bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 18 okulda müdür kadroları hala doldurulamadı.

KTÖS bu okulları şu şekilde açıkladı: İnönü İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu, Gazi İlkokulu, Tatlısu İlkokulu, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi, Gaziköy Anaokulu, Yedikonuk İlkokulu, Mağusa Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu, Karşıyaka Merkez İlkokulu, Aydınköy İlkokulu, Doğancı İlkokulu, Erdal Abit İlkokulu, Portakal Çiçekleri Anaokulu, İskele Maarif Anaokulu, Büyükkonuk İlkokulu, Kumyalı İlkokulu.

Müdür muavini ve öğretmen de yok

İlköğretimde bazı okullarda müdür muavini ve öğretmen eksikliği sorunu da devam ediyor. İlköğretimde halen daha 22 müdür muavinine, 17 öğretmene ihtiyaç var.

Müdür muavinine ihtiyaç olan okullar:

Girne Maarif Anaokulu, Alsancak İlkokulu, Şehit Mehmet Eray İlkokulu, Yeni Erenköy İlkokulu, Vadili İlkokulu, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük, Arabahmet İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Cihangir Düzova İlkokulu, Karakol İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Şht.Hüseyin Akil İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, Şht. Osman Ahmet İlkokulu, Barış İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Alasya İlkokulu, Dikmen İlkokulu, Lapta İlkokulu, Haspolat İlkokulu.

Öğretmen ihtiyacı olan okullar:

Ziyamet İlkokulu, Kumyalı İlkokulu, Büyükkonuk İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Haspolat İlkokulu ve Hamitköy İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Gaziköy Anaokulu, Canbulat İlkokulu ve Maarif Anaokulu, Lefkoşa Vakıf Anaokulu, Alsancak İlkokulu, Serhatköy İlkokulu, Türkmenköy İlkokulu, Mormenekşe İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Yedikonuk İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu.

Münhal açıldı sınav yapılmadı

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), ilkokullarda 10 müdürlük, 10 muavinlik mevkileri için 10 Ağustos 2016 tarihinde münhal ilan etti.

İlkokullarda müdürlük ve muavinlik münhali için müracaat süresi 19 Eylül 2016 tarihinde sona erdi.

Münhalin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen sınav yapılmadı.

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ikinci yarısına gelindi ancak münhal müracaatlarının incelenmesine henüz başlandığı öğrenildi.

Elcil: İşin iyisi 6 ayda olur

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK), ilkokullarda 10 müdürlük, 10 muavinlik mevkileri için 10 Ağustos 2016 tarihinde ilan ettiği münhale yapılan başvuruların henüz değerlendirmeye alındığını kaydetti.

Elcil, konuya ilişkin Havadis’e yaptığı açıklamada, “Tüzük gereği önce münhale müracaat edenlerin evrakları ve başvuru belgeleri incelenir. KHK tarafından 6 ay önce ilan edilen ilkokullarda müdürlük ve muavinlik münhallerine yapılan başvuruları incelemeye şimdi başladılar. Herhalde yaza da sınav yaparlar, gelen sene de sonuçları açıklanır” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na yönelik de eleştiri de bulunan Elcil, şunları söyledi: “Marangozu koyarsan kuyumculuk yapsın eğitim bu olur. Eğitimden anlamayan bakanı da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na koyarsan yüzüne gözüne bulaştırır. Eğitim Bakanlığı, ‘işin iyisi altı ayda olur’ atasözünü tam anlamıyla yerine getiriyor.”

Kayral: Kriter puanlarını bekliyoruz

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, yasa gereği 1000 puanın 650’nin kriter puanı olduğunu belirterek bu kriter puanlarının halen daha Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından komisyona gönderilmediğini söyledi.

Kayral, “Başvurular inceleniyor. Bizim açımızdan sorun yok. Kriter puanları gönderildiği anda sınav tarihini belirleyebiliriz” dedi.

İlkokul Müdür İhtiyacı:

1 İnönü İlkokulu Mağusa Müdür

2 Çamlıbel Aysun İlkokulu Girne Müdür

3 Gazi İlkokulu Mağusa Müdür

4 Tatlısu İlkokulu Mağusa Müdür

5 Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi Lefkoşa Müdür

6 Gaziköy Anaokulu Mağusa Müdür

7 Yedikonuk İlkokulu İskele Müdür

8 Mağusa Özel Eğitim Merkezi Mağusa Müdür

9 Yeşilyurt İlkokulu Lefke Müdür

10 Tepebaşı İlkokulu Girne Müdür

11 Karşıyaka Merkez İlkokulu Girne Müdür

12 Aydınköy İlkokulu Güzelyurt Müdür

13 Doğancı İlkokulu Güzelyurt Müdür

14 Erdal Abit İlkokulu (Gemikonağı) Lefke Müdür

15 Portakal Çiçekleri Anaokulu (Yeni Talep) Güzelyurt Müdür

16 İskele Maarif Anaokulu İskele Müdür

17 Büyükkonuk İlkokulu İskele Müdür

18 Kumyalı İlkokulu İskele Müdür

İlkokul Müdür Muavini ihtiyacı:

1 Girne Maarif Anaokulu Girne

2 Alsancak İlkokulu Girne

3 Şehit Mehmet Eray İlkokulu Lefkoşa

4 Yeni Erenköy İlkokulu İskele

5 Vadili İlkokulu Mağusa

6 Akdoğan Dr.F.Küçük Mağusa

7 Arabahmet İlkokulu Lefkoşa

8 Gönyeli İlkokulu Lefkoşa

9 Çatalköy İlkokulu Girne

10 Cihangir Düzova İlkokulu Lefkoşa

11 Karakol İlkokulu Mağusa

12 Polatpaşa İlkokulu Mağusa

13 Şht.Hüseyin Akil İlkokulu Mağusa

14 Şht. Ertuğrul İlkokulu Lefkoşa

15 Şht. Osman Ahmet İlkokulu Mağusa

16 Barış İlkokulu Güzelyurt

17 Kurtuluş İlkokulu Güzelyurt

18 Dipkarpaz İlkokulu İskele

19 Alasya İlkokulu Mağusa

20 Dikmen İlkokulu Girne

21 Lapta İlkokulu Girne

22 Haspolat İlkokulu Lefkoşa

Öğretmen İhtiyacı olan Okullar

1- Ziyamet İlkokulu İskele

2- Kumyalı İlkokulu İskele

3- Büyükkonuk İlkokulu İskele

4- Necati Taşkın İlkokulu Lefkoşa

5- Haspolat İlkokulu ve Hamitköy İlkokulu Lefkoşa

6- Mehmetçik İlkokulu İskele

7- Karaoğlanoğlu İlkokulu Girne

8- Gaziköy Anaokulu Lefkoşa

9- Canbulat İlkokulu ve Maarif Anaokulu Mağusa

10- Lefkoşa Vakıf Anaokulu Lefkoşa

11- Alsancak İlkokulu Girne

12- Serhatköy İlkokulu Güzelyurt

13- Türkmenköy İlkokulu Mağusa

14- Mormenekşe İlkokulu Mağusa

15- Dipkarpaz İlkokulu İskele

16- Yedikonuk İlkokulu İskele

17- Beyarmudu İlkokulu Mağusa