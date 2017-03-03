18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Nijeryalı 18 yaşındaki Mariam Boluwatife Lefkoşa’da ikamet ettiği evde ölü bulundu.
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Lefkoşa’da bu sabah Nijerya uyruklu Mariam Boluwatife Anejifuja(K-18), evinde ölü bulundu.
Polisin “ani ve gayrı tabii ölüm” olarak açıkladığı bilgiye göre, Yonca Sokak’taki Baran Apartmanı’nda 2 numaralı dairede kalan genç kadın, saat 09.30’da yatak odasında ölü bulundu.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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