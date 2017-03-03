Lefkoşa13 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Nijeryalı 18 yaşındaki Mariam Boluwatife Lefkoşa’da ikamet ettiği evde ölü bulundu.

A+A-

Lefkoşa’da bu sabah Nijerya uyruklu Mariam Boluwatife Anejifuja(K-18), evinde ölü bulundu.

Polisin “ani ve gayrı tabii ölüm” olarak açıkladığı bilgiye göre, Yonca Sokak’taki Baran Apartmanı’nda 2 numaralı dairede kalan genç kadın, saat 09.30’da yatak odasında ölü bulundu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.