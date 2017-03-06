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188 adet extacy hap ile yakalandı

188 adet extacy hap ile yakalandı

Mağusa’da bir ihbarı değerlen  Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri  Serhat Yenigül’ün tasarrufunda toplam 188 adet MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan hap ele geçirdi.

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Gamze Pir Baykur

Mağusa’da bir ihbarı değerlen  Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri  Serhat Yenigül’ün tasarrufunda toplam 188 adet MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan hap ele geçirdi. Konu hapları tasarrufunda bulunduran zanlı Serhat Yenigül ise tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Yenigül aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Benzin istasyonunda, evinde ve arabasında bulundu

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Kavaz, 4 Mart tarihinde aldıkları bir bilgide zanlı Serhat Yenigül’ün tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunu öğrendiklerini söyledi. Zanlı Yenigül’ün Mağusa’da tespit edildiğini belirten Kavaz, zanlının şüpheli bir şekilde girip çıktığı bir benzin istasyonunun tuvalet kısmında yapılan aramada tuvalet kağıdına sarılı 25 adet, evinde tuvalet kısmında naylona sarılı 161 adet ve arabasında ise 2 adet MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan toplam 188 adet hap bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Kavaz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Serhat Yenigül’ün tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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