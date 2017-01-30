19 dönümlük Vakıf emlağı özel bir şirkete kiralanmak isteniyor

Tuğçe Ülkü Aydın

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “KKTC Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında Tüketicilerin Korunması Konusunda İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle onayladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısının başında, onaya ve bilgiye sunuş işlemleri yapıldı.

İlk olarak, Başbakanlık’ın Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin gündeminde bulunan, Vakıflar İdaresi’ne ait Alsancak hudutları dahilinde takriben 19 dönüm alanındaki Vakıf Emlak’ın Kenedy Trading Ltd.’ye kiralanmasına ilişkin tezkeresi ele alındı.

Ancak karar okunurken, karar tasarısı yerine yasa tasarısı diye yazıldığını fark eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yerinden “Bu bir karar tasarısı mı yoksa yasa tasarısı mı? Bu konuda bizi bilgilendirin” demesi üzerine Başbakan Özgürgün açıklama yaptı. Özgürgün, bunun Meclis’ten geçmesi gereken kiralamaya ilişkin bir karar tasarısı olduğunu belirterek, yasa tasarısı değil bir karar tasarısı olduğunu kaydetti.

Bunun üzerine tasarı daha sonra görüşülmek üzere ertelendi.

Başbakanlık’ın Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündeminde bulunan Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda daha sonra “KKTC Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında Tüketicilerin Korunması Konusunda İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı”nın ivediliğiyle ilgili tezkere ele alındı.

ULUÇAY

Konu hakkında ilk sözü alan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, mevzuatı AB’ye uyumlaştırma konusunda epey bir yol kat ettiklerini belirterek, AB mevzuatına uyum konusunda bu yasa tasarısının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Uluçay, bunu olumlu bir adım olarak değerlendirdi ve grup olarak onay vereceklerini söyledi.

Uluçay’ın konuşması ardından, oylamaya sunulan tezkere, oy birliği kabul edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ürün Güvenliği Konusunda İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı’nın ivediliği de oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da ayrıca, Komitelerden gelen, Eski Eserler Değişiklik Yasa Tasarısı; Merkez Bankası Değişiklik Yasa Önerisi ve Merkez Bankası Teşkilat Değişiklik Yasa Önerisi’nin ivedilikleri de oy çokluğuyla kabul etti.

ANGOLEMLİ DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞE DİKKAT ÇEKTİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, “dövizin durumu” hakkında yaptığı konuşmada, halkın her gün döviz karşısında ezildiğini, hükümetin bu konuda doyurucu bir çalışma yapmadığını vurguladı.

Hükümetin bu konuda acil önlem alması gerektiğine dikkat çeken Angolemli, dövizle borçlananların durumuna işaret etti.

Angolemli, hükümetin yaptığı son zamları eleştirdi.