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  3. 19 yaşındaki genç 60 gram uyuşturucuyla yakalandı!
19 yaşındaki genç 60 gram uyuşturucuyla yakalandı!

19 yaşındaki genç 60 gram uyuşturucuyla yakalandı!

Tasarrufunda yaklaşık 60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan 19 yaşındaki A.M (E) tutuklandı.

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Tasarrufunda yaklaşık 60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan 19 yaşındaki A.M (E) tutuklandı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre olay dün 20:30 sıralarında Lefkoşa’da meydana geldi.

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