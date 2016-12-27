19 yaşındaki genç 60 gram uyuşturucuyla yakalandı!
Tasarrufunda yaklaşık 60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan 19 yaşındaki A.M (E) tutuklandı.
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Tasarrufunda yaklaşık 60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan 19 yaşındaki A.M (E) tutuklandı.
Polis’ten yapılan açıklamaya göre olay dün 20:30 sıralarında Lefkoşa’da meydana geldi.
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