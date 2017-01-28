"1948 büyük maden grevi" konferans ve belgesel gösterimi gerçekleştirilecek

Lefke’de yarın “1948 büyük maden grevi”yle ilgili konferans ve belgesel gösterimi gerçekleştirilecek.

İki toplumlu “Sol ve Kıbrıs Sorunu Komitesi”nin, Lefke Belediyesi ile işbirliğinde Lefke Belediyesi Sinema’nda gerçekleşecek konferans ve belgesel gösterimi saat 12.00’de başlayacak.

Etkinliğin açılışında Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Dev-İş Hasan Felek, PEO Mihalis Papanicolaou birer konuşma yapacak. Konuşmaların ardından yönetmenliğini Pashalis Papapetros’ın yaptığı “Madencilerin Anıları” filmi gösterilecek.

Konferans, öğle arasından sonra saat 13.30’da başlayacak. Konferansta Soteris Fellas, Enver Bıldır, Ahmet An ve Anthoula Papadopulou konuşma yapacak.

Konferans öncesinde saat 10.30’da Lefke’de buluşup, maden bölgesine ziyaret gerçekleştirilecek.