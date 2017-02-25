1976 yapımı Sovyet otomobiliyle 1 milyon kilometre yol kat etti

Alman Tag24 sitesinin haberine göre, Schott, 'Mossy' ismini verdiği otomobili ile 40 yıl önce tanışmış.

Almanya'nın Zwickau kentinde yaşayan ve bir emekli olan Schott'ın anlattığına göre, otomobil eskiden çalıştığı şirkete aitmiş fakat daha sonra onu kendisi satın almaya karar vermiş.

'Mossy'nin kendisini hiçbir zaman yarı yolda bırakmadığını söyleyen Schott, sadece bir kez otomobilinin motorunu değiştirmek zorunda kaldığını belirtti.

Schott, birlikte 1 milyon kilometre yol kat ettiğini anlattığı Mossy'nin değerinin bugün 7000 euro (yaklaşık 26.000 TL) olduğunu söylüyor.

Moskviç, Alman standartlarına göre deyim yerindeyse yıpranmış bir model olsa da Sovyetler döneminde çok sayıda Alman yüksek kalite nedeniyle Sovyet otomobillerini tercih ediyordu.