2 ay cezaevinde yatacak

Evrim Kamalı

Ercan Havaalanından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu haplar ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Zeyna tarafından tespit edilen zanlı Servet Sezer teminata bağlanmak üzere dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Gönüllü ifade verdi

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram huzurda bulunan zanlı Servet Sezer'in 11 Mart tarihinde, saat 15.00 sıralarında ülkemize Ercan Havaalanından giriş yapmak istediği esnada devriye gezen narkotik detektör köpeği Zeyna tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırında gizlenmiş toplam 35 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunduğunu söyledi. Polis olayın akabinde zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminat şartlarını yerine getiremedi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve 15 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verirken teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı 2 ayı geçmeyen bir süre merkezi ceza evinde hükümsüz tutuklu olarak bekleyecek.