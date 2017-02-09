2 bin 164 TL’lik fatura asgari ücretliyi çıldırttı

Devrim Demir

Son dönemlerde elektrik parasına gelen zamlar artık vatandaşların canını tak ettirdi. Sadece tükettiği elektriğin parasını ödemek isteyen vatandaş, faturanın içine birçok vergi girince tamamen çıkmaza girdi.

Lefkoşa’da asgari ücret alan iki çocuk babası Gökhan Özakan, dün sabah evinin elektriğinin kesilmesi ile şok yaşadı.

Ocak ayında 471 TL’lik elektrik borcunu ödeyerek sıfırlayan Özakan, aynı gün sayacı okunup bakiyesi bile bulunmayan hesabına 895 TL elektrik borcu yazıldı. Özakan’ın 6 Ocak’tan 7 Şubat tarihine kadar biriken borcu 2 bin 164 TL oldu.

“Devlete işliyoruz”

Havadis’e ulaşan Gökhan Özakan, yaşadığı mağduriyeti anlattı. Özakan, Ocak ayında bakiyesi bile bulunmayan elektrik faturasına gelen miktarın çok fazla olduğunu iddia ederek, evinde ikiz küçük çocukları olmasına rağmen çubuklu soba yakarak ısındıklarını öne sürdü.

Özakan, “Ocak ayında borcumu sıfırladım, aynı gün sayacım okundu ve 895 TL yazıldı. Evimde, bir çubuklu sobam var ikiz çocuklarım var henüz 1 yaşında. 1 ayda gelen elektrik borcu fabrikalara bile gelmez, gelen iki ayrı fatura 2 bin 164 TL. Sabah uyandım elektriğimi kestiler ve çocuklarım da mağdur oldu. Para borçlanarak bir miktar verdim ve açtırdım. 26 TL gecikme faizi, 20 TL ise açma parası ödedim. Mağdur oldum, asgari ücretli geçinen insanlar nasıl yaşasın? Çocuklarım çok küçük ve biz çok mağdur olduk. Dünyanın en pahalı elektriği şuan Kuzey Kıbrıs’ta” dedi.