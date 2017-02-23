2 bin kilo dondurma malzemesi ele geçirildi

Gamze Pir Baykur

Beyarmudu’ndan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye gümrüğü ödenmemiş yaklaşık 2 bin kilo ağırlığında dondurma malzemesi getiren Mustafa Korkmazhan, Dağyolu’nda faaliyet gösteren bir dondurma şirketine yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. 2 bin kilo dondurma malzemesine ise el konuldu.

Takip sonucu yakalandı...

Elde edilen bilgilere göre Mustafa Korkmazhan, kullanımındaki ML 544 plakalı van araç ile Beyarmudu’nda askeri yasak bölgeyi ihlal ederek yaklaşık 2 bin kilo ağırlığındaki muhtelif dondurma malzemelerini KKTC’ye geçirdi. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından takip altına alınan Korkmazhan’ın, KKTC’ye kaçak olarak geçirdiği 2 bin kilo ağırlığındaki dondurma malzemesini Dağyolu’nda faaliyet gösteren bir dondurma şirketine indirdiği sırada suç üstü tespit edilerek gözaltına alındığı, malzemelere ise el konulduğu öğrenildi.

Korkmazhan’ın askeri mahkemeye çıkarılması bekleniyor...

Elde edilen bilgilere göre, ele geçirilen gümrüğü ödenmemiş 2 bin kilo ağırlığındaki dondurma malzemelerinin gümrüğe teslim edilmesi, zanlı Mustafa Korkmazhan’ın ise bugün “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla askeri mahkemeye çıkarılması bekleniyor.