2 bin TL’ye serbest

Gamze Pir Baykur

Mağusa’da 2016 yılı Temmuz ayı içerisinde Şenay Karafistan’ın evinden ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı Cemile Karip, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “İkametgahtan sirkat” suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarılan zanlı Karip, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma bitti...

Meselenin tahkikat memuru Raif Safa, zanlı Cemile Karip’in, 18-20 Temmuz 2016 tarihleri arasında Mağusa’da Çanakkale mahallesinde ikamet eden Şenay Karafistan’ın evinin yatak odasından 1 adet 14 ayar erkek künyesi, 1 adet kolye, 2 adet yüzük ve 1 çift küpeyi sirkat ettiğini açıkladı. Zanlı Karip’in 13 Mart tarihinde tutuklandığını belirten Safa, zanlının evinde yapılan aramada 1 çift küpe ile 1 adet kolye bulunduğunu açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Safa, zanlının tutuksuz yargılanmak üzere uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Cemile Karip’in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 2 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaşının 10 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.