2 bin TL'ye serbest kaldı

Ercan Havaalanı’ndan uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edilen zanlı Petra Kuiper tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili bilgi veren polis, zanlı Petra Kuiper'in 20 Mart tarihinde saat 11.30 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan giriş yaptığı sırada narkotik detektör köpeği Liz'in tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada, bir gram ağırlığında madde bulunduğunu söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti. Mahkeme, zanlının 2 bin TL nakit teminat yatırması ve yurt dışına çıkış yasağı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.