Melin Dobran

Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde yaşayan ve iki sene önce iş kazası geçiren 46 yaşındaki Cengiz Topel Uğuroğlu, önceki gece hayata veda etti. Elde edilen bilgilere göre Uğuroğlu, Alsancak’ta bir inşaatın damında çalıştığı esnada dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düşmüştü. Düşme sonucu ağır yaralanan Uğuroğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.

Ailesinden alınan bilgiye göre Uğuroğlu’nun, kazanın ardından dalağının ve pankreasının alındığı öğrenildi.

2 evlat babasıydı

Zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışan Uğuroğlu’nun önceki gün aniden şekerinin yükseldiği ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. İki evlat babası olan Uğuroğlu’nun beklenmedik vedası, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Cengiz Topel Uğuroğlu’nun cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.