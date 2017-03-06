2 gram uyuşturucu ile yakalandı.

Gamze Pir Baykur

Mağusa’da aracı içerisinde rahatsız bir şekilde bulunan Ziya Burçin Erbay’ın arabasında yapılan aramada 2 gr ağırlığında uyuşturucu madde bulunması üzerine Erbay polis tarafından tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Erbay aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Arabasında rahatsız bir şekilde bulundu...

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Kavaz, 4 Mart tarihinde zanlı Ziya Burçin Erbay’ın Lion’s Garden çemberi üzerinde FM 005 plakalı aracıyla rahatsız bir şekilde tespit edildiğini belirtti. Kavaz, zanlının arabasında yapılan aramada ise uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 adet ucu yanık sigara ile 2 gr ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Kavaz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ziya Burçin Erbay’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.