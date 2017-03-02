“2. Kemal Yücel Onur Ödülü” Yarışması’nda DAÜ’ye ödül

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eda Kargı, Öğretim Görevlisi Yücel Yazgın ve Bilim Uzmanı Mesut Aydener, “Kuzey Kıbrıs’ta Kuşaklararası Oyun ve Oyuncağın Evrilmesi” konulu araştırmaları ile Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği tarafından düzenlenen “2. Kemal Yücel Onur Ödülü” yarışmasında finale kalarak en iyi 3 bilimsel araştırmadan biri olma ödülüne layık görüldü.

Kemal Yücel’in dördüncü ölüm yıldönümünde Golden Tulip Otel’de düzenlenen törende, Kemal Yücel’in yaşamından bir sunumun izlenmesinin ardından, Genel Sekreter Salih Sarpten törenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Daha sonra söz alan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kemal Yücel’in her yaşta öğrenen ve öğreten bir eğitimci olduğunu, kendisinin de Yücel’in verdiği Almanca derslerinde bir süre öğrencisi olduğunu ve adına düzenlenen bilimsel araştırma yarışmasının Kemal Yücel’in anısının yaşatılması adına önemli bir vefa örneği olduğunu belirtti. Kemal Yücel’in oğlu Dr. Hakkı Yücel’in ve Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kemal Batman’ın konuşmalarının ardından, araştırmacılara ödülleri takdim edildi.

DAÜ’lü araştırmacılar, kültürde “Oyun anlayışı ile çocukluk anlayışının birbirine koşut ilerlediği” bilgisinden hareketle başlattıkları çalışmayı, Kaleburnu, Erenköy, Yeşilköy ve Mehmetçik köylerinde, doğum tarihleri 1932 ile 1994 arasında değişen üç neslin temsilcisi 30 katılımcı ile yürütmüşlerdir. Araştırma sonucunda, Kıbrıs’ta oldukça zengin bir oyun çeşidi yelpazesi bulunduğunun belirlenmesi ile birlikte, oyun ve oyuncak konusundaki yaratıcılık, spontanlık ve doğallığın giderek yok olmakta olduğu ifade edilmiştir. Araştırma katılımcılarının anılarında en çok adı geçen oyuncakların ve yapım maddelerinin, çam ağacı gövdesinin kabuğu (fello) ile gemi, otomobil, düdük; şimşir bitkisinin sapı (nunutsa) ile yapılan rüzgar gülü (firindiya) ya da aynı materyal ile yapılan çalgı, kamıştan yapılan bebekler, palamut meyvesi (pernar) ile yapılan döndürek (fırıldak, fırdöndü) olduğu ortaya çıkmıştır. Günümüzde hala çocuklar tarafından çok tercih edilen oyuncaklardan biri olan yo-yo’nun da yatay kullanımlı bir versiyonunun, Kıbrıs’ta vıngıldak adıyla eskilere dayandığı belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda araştırmacılar, bütün dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da çocukluğun, modernleşme, küreselleşme ve yeni teknolojilere bağlı etkilerle değişmekte olduğunu; bununla birlikte, geleneksel öğelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için çaba gösterilmesinin gerekliliğini vurgulamışlardır.