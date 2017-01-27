2 kiloya 11 yıl hapis

Suna Erden

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda 2 bin grama yakın uyuşturucu madde ile yakalanan sanık Kader Felek hakkındaki dava dün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Uyuşturucu verme” suçlarından yargılanan sanık 11 yıl hapse mahkum edildi.

Melek Esendağlı Başkanlığında, Yargıç Seran Bensen ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti adına kararı Yargıç Seran Bensen okudu. Yargıç Seran Bensen, Kader Felek’in 1 Nisan 2016’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucunda Yavuz Çıkarma Plajının karşısındaki ormanlık alana sakladığı tasarrufundaki bin 618 gram 800 miligram cannabinoid türü Bonzai uyuşturucu madde ile birlikte tespit edildiğini aktardı.

EN İYİ CEZA HAPİS

Bensen, sanığın ifadesinde, söz konusu uyuşturucu maddeden 381 gram 200 miligramını, bir şahsa verdiğini beyan ettiğini anımsattı. Bensen, yapılan soruşturmada, bin 618 gram 800 miligramlık uyuşturucu maddenin Sentetik cannabinoid türü olduğunun tespit edildiğini ancak, sanığın, 381 gram 200 miligram uyuşturucu verdiğinin makul şüpheden ayrı şekilde ispat edilemediğini belirtti. Kararı açıklayan Yargıç Bensen, sanığın “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan suçlu bulunurken, “uyuşturucu verme” suçundan beraat ettirildiğini kaydetti.

Sanığın benzeri suçlardan sabıkaları olduğunu da belirten Bensen, Kader Felek’in, 13 Nisan’dan bu yana hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevinde olduğunu ifade etti. Bu tür suçlarda ceza takdir edilirken, kamu yararı, yanında, uyuşturucunun türü ve miktarının da büyük öne taşıdığını dile getiren Yargıç Bensen, uyuşturucu madde satıcılarına, kullanıcılardan daha ağır cezalar verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Sanığın yargılandığı suçların, 18 yıla kadar hapislik cezası öngörülen ciddi suçlar olduğuna vurgu yapan Bensen, bu tür cezalara suçlara ceza takdir edilirken, caydırıcı, ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yargıç Bensen, Girne Ağır ceza mahkemesi heyetinin, daha önce de benzeri suçlardan sabıkası olan sanık Kader Felek’i, 11 yıl hapis cezasına mahkum ettiğini söyledi.