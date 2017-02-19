2 kişi tutuklandı

Melin Dobran

Narkotik ekiplerinin Başkent Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de gerçekleştirdiği operasyonda, tasarruflarında uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla Suat Güngör ve Ersan Tarım gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar dün tutukluluk talebi ile Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Zor, narkotik polisinin 17 Şubat tarihinde şüpheli gördüğü zanlılar Suat Güngör ve Ersan Tarım’ın üzerinde ve bulundukları araç içerisinde bir arama gerçekleştirdiğini aktardı.

Zanlıların huzurunda yapılan aramada araç içerisinde beyaz kâğıda sarılı yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde ile kül tablası içerisinde içerisin de uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen sigara izmariti bulunduğunu söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların uyuşturucuyu kimden aldıkları yönünde bir tahkikat başlatıldığını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşat zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.