2 kişiye av cezası

Turnalar-Kantara arasında dün yapılan rutin avcı kontrolleri esnasında Y.E. (E-41) adlı avcının tasarrufunda KKTC'de satışı yapılmayan muhtelif markalarda toplam 141 adet, K.K.(E-33) adlı şahsın tasarrufunda ise 138 adet gümrüğü ödenmemiş av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak el konuldu.

Y.E ile K.K hakkında yasal işlem başlatıldı.