2 kişiye av cezası
Y.E. (E-41) adlı avcının tasarrufunda KKTC'de satışı yapılmayan muhtelif markalarda toplam 141 adet, K.K.(E-33) adlı şahsın tasarrufunda ise 138 adet gümrüğü ödenmemiş av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak el konuldu.
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Turnalar-Kantara arasında dün yapılan rutin avcı kontrolleri esnasında Y.E. (E-41) adlı avcının tasarrufunda KKTC'de satışı yapılmayan muhtelif markalarda toplam 141 adet, K.K.(E-33) adlı şahsın tasarrufunda ise 138 adet gümrüğü ödenmemiş av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak el konuldu.
Y.E ile K.K hakkında yasal işlem başlatıldı.
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