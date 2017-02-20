2 yasa tasarısı, 1 de yasa önerisi onaylandı

Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü toplantısını tamamladı.

Toplantıda ilk olarak Danışma Kurulu’nun, DP Lefkoşa milletvekili Serdar Denktaş tarafından sunulan Güzelyurt Hastanesi’nin ihalesi ile ilgili konunun araştırılması için Meclis araştırma komitesi kurulması kararının ele alınması onaylandı.

Daha sonra İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Güvenlik Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oybirliği ile onaylandı.

Ardından Toplumcu Demokrasi Partisi Girne Milletvekili Zeki Çeler’in Belediyeler Değişiklik Yasa Önerisi’nin Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okutuldu.

Öneri sahibi Zeki Çeler, değişiklik önerisini LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte hazırladıklarına dikkat çekerek, trafikte yanlış parkın önemli bir sorun olduğunu ancak yeterli park yeri olmadığı dikkate alındığında kesilen park cezalarının yüksek olduğunu ifade etti.

Vatandaşın bu cezaları ödemekte zorlandığını ve konunun mahkemelere kadar düşerek mahkeme gündemini meşgul ettiğini belirten Zeki Çeler, “bu yasa değişiklik önerisi ile park cezalarının asgari ücretin yüzde 10’undan yüzde 5’e çekilmesini öneriyoruz” dedi.

CTP milletvekili Erkut Şahali de öneriyle ilgili olumlu oy vereceklerini ancak, esas olanın yurttaşın trafik kurallarına uygun hareket etmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Belediyelerin trafikle ilgili birimlerinin yetersiz olduğuna işaret eden Şahali, yol ve trafik konusunda eksiksiz bir şekilde denetime ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Caydırıcı tedbirlerin önemine dikkat çeken Şahali bütünlüklü bir yaklaşımla hareket edilmesi gerektiğini anlattı.

Şehir içinde yeterli otopark alanlarının olmamasının hem yaya hem ulaşım güvenliğini riske edecek hareketlere zemin olmaması gerektiğini anlatan Şahali, öneriye olumlu oy vereceklerini söyledi.

UBP milletvekili Ersin Tatar da, öneriye destek vereceklerini ancak otopark yeri eksikliğinin ülkede büyük bir sıkıntı olduğuna işaret etti.

177 bin kayıtlı araç bulunduğunu ve 28 bin aracın da seyrüseferi çıkmamış olarak bulunduğunu aktaran Tatar, şehir ve planlama dairesinin belediyelerle birlikte daha fazla otopark yapılması için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Tatar, cezaların toplandığı fonun sabit kameraların alınması için kullanılmaması gerektiğini söyledi.

DP Genel Başkanı Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, başka ülkelerde park cezalarının çok daha yüksek olduğuna işaret etti ancak öneriye olumlu baktıklarını söyledi.

Denktaş, Girne, Mağusa, Lefkoşa’ya kısa vadeli yol kenarlarına gerekirse ücretli park imkanı verilmesi gerektiğini de kaydetti.

Konuşmaların ardından Belediyeler Değişiklik Yasa Önerisi’nin Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oybirliği ile onaylandı.

ANGOLEMLİ

Genel Kurul’da daha sonra 62. Madde uyarınca TDP milletvekili Hüseyin Angolemli Hal Yasası ile ilgili konuştu.

Hal Yasası için 8 yıl önce bir tasarı geldiğini hatırlatan Angolemli, seçim sonrası kadük olduğunu daha sonra 2014’te yeniden gündeme gelmesine rağmen böylesine önemli bir yasanın hala beklediğini ve ivediliğinin de alınmadığını vurguladı.

Angolemli,sebze ve meyvelerin üretimden pazara kadar olan safhanın tüm açıklığı ile ortaya konmasını sağlayacak yasanın önemine dikkat çekti ve üreticiyi de tüketiciyi de koruyan bu yasanın seçime gitmeden bir an önce geçirilmesi gerektiğini söyledi.

ATUN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da, hal yasasının hazır olduğunu, başsavcılık ve Merkezi Mevzuat’tan görüşlerin gelmesinin ardından Meclis gündemine geleceğini kaydetti.

Atun, şeffaflık, sağlık ve tarladan sofraya tüm zincirin belirli olacağı bu önemli yasanın bir an önce yasallaşması için çalışacaklarını söyledi.

Genel Kurul’da daha sonra Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 1 Şubat’taki toplantıda aldığı kararlar okundu.

2 YASA TASARISI, 1 DE YASA ÖNERİSİ ONAYLANDI

Ardından Emniyet Kemeri Değişiklik Yasa Tasarısı ve Dr. Fazıl Küçük Anısını Yaşatma Değişiklik Yasa Önerisi, üçüncü görüşmesi yapılarak onaylandı.

Genel Kurul’da daha sonra yeniden görüşülmek üzere komiteye gönderilen Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Değişiklik Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine geçildi. Değişiklik Yasa tasarısı oy çokluğu ile kabul edildi.