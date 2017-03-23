20 bin TL’lik kefaletle serbest bırakıldı

Nadire Bahadi

Vadili’de aracında yarım gram uyuşturucu madde ve içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan sigara izmariti bulunan zanlı Erdoğan Karakaya polisin yürüttüğü soruşturmanın tamamlanması nedeni ile dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. 2 bin TL nakdi teminata bağlanan Karakaya KKTC vatandaşı 1 kefilin imzaladığı 20 bin TL’lik kefil kefaleti ile serbest bırakıldı. Karakaya tutuksuz yargılanacak.

Cüzdanında bonzai

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mustafa Kavaz, 20 Mart tarihinde PGM Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin aldığı bilgi ışığında Vadili’de zanlı Erdoğan Karakaya’nın üzerinde ve arabasında yapılan aramada arabanın sol ön yolcu koltuğu üzerindeki cüzdanda kağıda sarılı yarım gram Sentetik Cannabionoid ile içerisinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan sigara izmariti bulunduğunu anımsattı. Zanlı Karakaya aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirten Kavaz, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.