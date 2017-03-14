'20 milyon dolara itibarımızı satan hükümet'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden Hükümet'i ve Cumhurbaşkanı'nı eleştirdi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bu millet de, bu ülkenin itibarı da umrunuzda değil. 20 milyon dolara itibarımızı İsrail'e satan hükümet referandum öncesi aslan kesiliyor! Enerji Bakanı'nın uçağı Irak'a alınmadığında, askerimizin başına çuval geçirildiğinde referandum yok diye mi ses çıkarmaya gerek duymadınız? 'Türkiye'nin gücünü kimse test etmeye kalkmasın' dediler, iktidarları boyunca İsrail, Rusya, Almanya dahil gücümüzü test etmeyen kalmadı! Görünüşte aslan kesilenler, gizli görüşmelerden medet umuyor. Binali Yıldırım Hollanda Başbakanı ile 8 kez ne konuştuğunu neden açıklamıyor? Halkın 'HAYIR' iradesini kırmak için Avrupa’da bile gerilim ortamı yaratıyorlar. Halk gerilimden bıktı. 16 Nisan'da bunu onlar da görecek!"

Kaynak: Al Jazeera