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  3. 20 yaş dişleri gerekmedikçe çektirmeyin
20 yaş dişleri gerekmedikçe çektirmeyin

20 yaş dişleri gerekmedikçe çektirmeyin

Gerek duyulmadıkça 20 yaş dişlerinin çektirilmemesi gerektiğini belirten Diş Hekimi Pertev Kökdemir, 20 yaş dişleri ile ilgili bilgi verdi.

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20 yaş dişlerinin ağızda düzgün olarak yerini almışsa çektirilmemesi konusunda uyaran Diş Hekimi Pertev Kökdemir: "Çünkü azı dişlerinin herhangi birinin kaybı durumunda eğer o bölgeye porselen köprü yapılması düşünülürse bir ayak görevi görerek köprüye destek olur” diye konuştu.

Diş Hekimi Pertev Kökdemir herkesin korkulu rüyası 20 yaş dişleri ile ilgili bilgi verdi.

Diş Hekimi Kökdemir, "20 yaş dişleri eğer mevcut diş dizisini bozuyorsa ya da yarı gömük halde ise mutlaka çekilmelidir. Ancak ağızda düzgün bir şekilde yerini almış 20 yaş dişlerinin çekilmesine gerek yoktur. Bazı durumlarda da 20 yaş dişleri ağızda yerini alır ancak yanağa veya dil tarafına doğru eğik olarak çıkabilir. Eğer fırçalama zorluğu varsa ve bu dişler fırçalanamadığı için çürüyorsa; böyle bir durumda da bu dişlerin çekilmesi düşünülebilir” ifadelerini kullandı.

Çiğnemeye yardımcı olur

Diş Hekimi Kökdemir, 20 yaş dişleri ile ilgili şu önerilerde de bulundu: "Eğer 20 yaş dişleri ağızda düzgün olarak yerini almışsa, çekilmeden korunması hem çiğnemeye katkıda bulunur, hem de azı dişlerinin herhangi birinin kaybı durumunda eğer o bölgeye porselen köprü yapılması düşünülürse bir ayak görevi görerek köprüye destek olur.”

Kronik iltihap zarar verebilir

20 yaş dişlerinin, 19-21 yaşları arasında harekete geçerek ağızda yerini almaya başladığını söyleyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "Bu yaşlarda mutlaka 20 yaş dişlerinin kontrolü yapılmalı ve dişlerin bir problem yaratabileceği ön öngörülüyorsa gerekli tedbirler diş hekimi tarafından alınmalıdır. Çünkü sürekli ağrıya sebep olan veya kronik iltihabı olan 20 yaş dişleri, hemen önündeki son büyük azı dişine de zarar verebilir” uyarısında bulundu.

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